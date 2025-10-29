El gesto del Rey, que mima a Letizia al notar que está conmovida por la emoción del funeral

Los Reyes han presidido este miércoles el funeral de Estado por las víctimas de la dana del pasado 29 de octubre. Don Felipe y doña Letizia han pasado la mayor parte del tiempo consolando a las familias con palabras de aliento y con abrazos. Es lógico que ellos mismos se hayan emocionado al compartir el dolor de las familias.

A la Reina Letizia se la ha visto embargada por la emoción en varios momentos del acto, en especial cuando han hablado las víctimas y cuando se ha dirigido ellas tras el funeral.

Ha habido un momento especialmente destacado, un gesto de afecto del Rey hacia la Reina, al notar él que estaba conmovida. Ha sido al finalizar el encuentro con las diez familias tras llegar al Museo Príncipe Felipe. Al dirigirse al lugar del acto, don Felipe ha mirado con gesto serio a la Reina y ha notado su gesto de cierta perturbación, impresionada sin duda por el intercambio de palabras con las familias afectadas por la dana.

El Rey se ha acercado a ella, la ha mirado y sin decir palabra la ha querido consolar tomándola de la cintura, como dándole el calor y la ternura que la tristeza le había podido provocar.

Ya habíamos visto a la Reina muy afectada por los efectos de la Dana, sobre todo en su visita a Paiporta, donde todos pudimos observarla rompiendo a llorar ante la tragedia de la DANA: «Lo siento, lo siento mucho».

La Reina Letizia se acercó a los vecinos desconsolados de Paiporta para mostrar su apoyo y acompañarles en esta tragedia. «Lo siento, lo siento mucho», dijo visiblemente afectada. A su llegada a la localidad, los vecinos lanzaron objetos y barro a la comitiva de los Reyes, a los que acompañaban el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente valenciano, Carlos Mazón. Sin embargo, mientras el líder del Ejecutivo fue «evacuado a un lugar seguro», los Reyes, siguieron consolando a los vecinos que exigían más ayuda.

Entre lágrimas, la Reina se acercó a varios vecinos de la localidad para pedir perdón y para mostrarles su cercanía y apoyo. Visiblemente afectada y manchada de barro, Letizia no quiso dar por terminada su visita a la ciudad, a pesar de que en un primer momento fue evacuada ante los disturbios que se generaron al inicio de la visita.