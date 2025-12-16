Una madre intenta huir de España con sus tres hijos menores de los que no tiene custodia por maltrato

La Policía Nacional ha impedido este 11 de diciembre en el puerto de Tarifa (Cádiz) que una mujer abandonara España con destino a Tánger (Marruecos) junto a sus tres hijos menores de edad, sobre los que no tenía la custodia y que contaban con señalamientos internacionales de protección tras haber sido retirados de su cuidado por presuntas agresiones.

La intervención se produjo durante los controles habituales establecidos para la salida del espacio Schengen en el puesto fronterizo de Tarifa. Los agentes detectaron que la mujer viajaba acompañada de tres menores y, tras realizar las comprobaciones documentales oportunas, comprobaron que sobre los niños pesaban varios señalamientos activos de protección internacional.

Según ha informado la Policía Nacional, dichos avisos habían sido emitidos por las autoridades francesas a través del sistema de cooperación Sirene, que permite el intercambio rápido de información entre países europeos en casos de delincuencia transnacional y protección de personas vulnerables. De los datos recabados se desprendía la necesidad de adoptar medidas inmediatas para salvaguardar a los menores.

Las autoridades francesas comunicaron que la madre, con pleno conocimiento de las actuaciones judiciales abiertas en su país, habría sustraído a los niños el pasado 21 de noviembre. El objetivo de esta actuación habría sido eludir la acción de la justicia europea trasladando a los menores fuera del ámbito comunitario, concretamente a Marruecos.

Los tres niños habían sido retirados previamente del cuidado de su madre y se encontraban bajo la tutela de los servicios sociales de Francia debido a presuntas agresiones sufridas. Esta circunstancia motivó la activación de los mecanismos de alerta internacionales para evitar su salida del territorio europeo y garantizar su protección.

Una vez confirmada la situación, los agentes de la Policía Nacional impidieron que la mujer embarcara con los menores y activaron los protocolos establecidos para estos casos. Tras la intervención policial, los tres niños fueron retirados de la progenitora y puestos a disposición de los servicios sociales para su atención y protección inmediata.

La actuación se llevó a cabo con el conocimiento y la autorización de la Fiscalía de Protección de Menores, que ha asumido las diligencias necesarias para esclarecer la situación y determinar el futuro de los niños. Mientras tanto, los menores permanecen bajo la supervisión de los servicios competentes, a la espera de que se resuelva su situación definitiva.

Desde la Policía Nacional se ha destacado la relevancia de esta intervención, que pone de manifiesto la importancia de los controles fronterizos como herramienta fundamental para la protección de menores y para el correcto funcionamiento de la cooperación policial internacional. Asimismo, se ha subrayado la eficacia del sistema Sirene, clave para detectar situaciones de riesgo y evitar traslados ilícitos de menores fuera del ámbito de la Unión Europea.