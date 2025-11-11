Dos niños se fugan de una guardería de Almería, sortean dos carreteras y acaban cruzándose con sus padres

Insólito suceso en El Ejido (Almería). Dos niños se han escapado de una guardería y han cruzado un par de carreteras hasta que uno de los pequeños se ha topado con sus padres, que iban en coche: «Lo podían haber atropellado o secuestrado». Un pestillo sin cerrar propició la fuga de los menores, que tienen menos de dos años. Los padres han denunciado a la guardería.

Los hechos ocurrieron el pasado jueves por la mañana en una escuela privada de Educación Infantil situada en el barrio de Loma de la Mezquita. Los niños aprovecharon el descuido de una de las responsables del centro, que no echó el pestillo a una puerta, y salieron solos a la calle. Tan sólo tuvieron que empujar la puerta. Los pequeños recorrieron varios metros y atravesaron dos carreteras sin ningún tipo de supervisión.

«Íbamos mi mujer y yo en el coche a recoger a nuestro hijo de la guardería cuando en una de las calles cercanas vemos a dos niños vestidos con el babi rojo del centro que iban solos por la calle y habían cruzado la carretera», explica Francisco López, padre de uno de los niños, en declaraciones a La Voz de Almería, que ha adelantado el suceso.

Su mujer se dio cuenta de que uno de los niños era su hijo, y el padre se bajó rápidamente del coche. Según explica, en ese mismo momento una maestra de la guardería corría desesperada al alcance del otro menor.

«Me bajé del coche muy nervioso y fui a por mi hijo. Cuando ya lo tenía en mis brazos comencé a llorar. Sentía una impotencia total. Lo podían haber atropellado, secuestrado o se podía haber perdido. A esa hora pasan muchos coches por esa calle (Reyes Católicos) y, además, pasan bastante rápido», relata. Cuando fueron vistos, los niños ya había cruzado un paso de peatones y enfilaban una calle cuesta arriba, a más de 20 metros del centro.

Los padres se personaron en la guardería para pedir explicaciones. «Mientras esperábamos la hoja de reclamaciones, que tuvieron que traerla porque no había, la puerta del centro seguía abierta», denuncia el padre, indignado. Posteriormente interpusieron una denuncia en comisaría. La Policía Nacional ya ha tomado declaración a la maestra de los niños y a la directora de la guardería, según el citado medio.

López y su mujer están intentando contactar con los padres del otro niño fugado para que se sumen a la denuncia: «Sientes mucha impotencia; es inexplicable cómo han puesto en peligro la vida de un niño». De momento, su hijo no ha vuelto al centro: «Mi mujer y yo no podemos ni dormir. Ahora mismo no podemos llevarlo a esta guardería ni a ninguna».