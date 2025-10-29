Juanma Moreno cancela su viaje al funeral por la DANA por un retraso en su vuelo y las lluvias

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha cancelado este miércoles su asistencia al funeral de Estado por las víctimas de la DANA de 2024 en Valencia. El retraso en su vuelo, junto a las lluvias torrenciales que afectan a varias provincias andaluzas con múltiples incidencias, han motivado su decisión de permanecer en la comunidad.

Moreno tenía previsto acudir al acto que se celebra en el Museo de les Ciencias de Valencia coincidiendo con el primer aniversario de la tragedia que costó la vida a 237 personas, la mayoría en la Comunidad Valenciana. El programa oficial contemplaba la llegada escalonada de autoridades, familiares y representantes institucionales entre las 16:00 y las 18:00 horas, cuando se ha programado el inicio de la ceremonia.

El funeral de Estado se desarrollará durante una hora y contará con la presencia de los Reyes Felipe y Letizia, así como del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y altos cargos del Estado. Don Felipe y Doña Letizia saludarán junto al jefe del Ejecutivo a representantes de familiares de las víctimas en una sala anexa al acto principal minutos antes del inicio.

Inicialmente, el protocolo no preveía ningún tipo de interacción directa entre los Reyes o Sánchez con los familiares, alegando que éstos habían solicitado que el acto tuviera un carácter lo menos politizado posible. Sin embargo, el Ejecutivo ha introducido un cambio de última hora para incluir ese encuentro informal previo a la ceremonia.

Los primeros asistentes en acceder al recinto han sido los familiares de las víctimas de la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía. Después han ido llegando alcaldes de los municipios afectados, seguidos de presidentes autonómicos, vicepresidentas y ministros, y finalmente los representantes del Poder Judicial, Pedro Sánchez y los Reyes.

Las fuertes lluvias en Andalucía han provocado decenas de incidencias este miércoles, especialmente en Huelva y Sevilla, donde se han registrado inundaciones, cortes de carreteras, suspensión de transporte ferroviario y cancelaciones en el metro de Sevilla. Este contexto ha sido determinante para que Juanma Moreno optara finalmente por no desplazarse a Valencia, tal y como han confirmado a OKDIARIO Andalucía fuentes próximas al presidente andaluz.