Vox reprocha a la ministra Montero los pagos de Ferraz: «¿Ese dinero está declarado a Hacienda?»

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha reprochado a la vicepresidenta primera y titular de Hacienda, María Jesús Montero, los presuntos cobros en B que se hicieron a dirigentes socialistas en la sede de Ferraz. Millán, que ha acusado al Gobierno de estar sumido «en la peor de las corrupciones», ha cuestionado a la ministra del ramo si el dinero «que se repartió a altos cargos del PSOE está declarado a Hacienda».

Sus preguntas, sin embargo, han obtenido el silencio de la ministra como respuesta. Montero, al igual que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha continuado la estrategia marcada por Moncloa de agotar el tiempo de intervención para no responder a las cuestiones de los grupos de la oposición y hacer referencia, en su turno de réplica, al recuerdo de las 228 víctimas de la Dana en su aniversario.

Millán, que ha reorientado el debate para evidenciar la gestión del Gobierno, no ha dudado en reprochar a la ministra su gesto. «De manera que hoy hay que reservar el debate, pero hace un año le dijeron a las víctimas que si necesitaban ayuda la pidieran», ha recordado.

«Qué poca vergüenza y qué utilización tan burda de una desgracia para evitar esta sesión de control», ha proseguido la portavoz de Vox, «desde luego no esperábamos otra cosa de un Gobierno que está sumido en el peor de las corrupciones».

La dirigente de Vox, que no ha cesado en sus reproches, ha recalcado la negligente gestión del Ejecutivo para con las víctimas de la riada de Valencia. A su juicio, las ayudas prometidas por los de Sánchez no han llegado todavía a su destino. Según Millán, «esas ayudas no han llegado porque de los 8.000 millones de euros que usted ha anunciado, únicamente el 7% son ayudas directas y el resto no están llegando y usted lo sabe».

Para Vox, «la justicia social termina justamente donde empieza este Gobierno, porque cuando los tributos no son un instrumento al servicio del bien común, son un castigo». En este sentido, Millán ha reprochado también a la ministra de Hacienda que, mientras la gente sufría las consecuencias de la DANA, «los suyos los que se dedicaban a cobrar mordidas».

«¿A dónde va ese dinero?», ha insistido la portavoz de Vox en el Congreso en referencia a las ayudas prometidas para la víctimas. «Si mañana hay una DANA, ¿dónde están las obras hidráulicas?», se ha preguntado. «Va al bienestar de los españoles o va a los sobres de Ferraz», ha concluido Millán.

Tras denunciar las innumerables subidas de impuestos «encubiertas» acometidas a su juicio por el Ejecutivo, Millán ha señalado que «denunciar esto no supone oponerse al progreso, pero sí nos oponemos a que utilicen a los trabajadores y a los autónomos para financiar su corrupción».