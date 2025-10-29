0-5. Media hora le duró el sueño al Sant Jordi ante Osasuna
Los navarros se impusieron en Son Malferit con claridad
El Sant Jordi aguantó en pie hasta bien entrada la segunda parte
Media hora le duró el sueño al Sant Jordi ante un Osasuna que se tomó muy en serio la eliminatoria y que impuso desde el principio la enorme diferencia de categorías que había entre ambos. Incluso así los mallorquines aguantaron en pie durante 34 minutos y los navarros necesitaron un penalti para adelantarse en el marcador. A falta de dos minutos para llegar al descanso Raúl García marcó el 0-2 y a partir de ahí el encuentro dejó de tener historia.
Osasuna no dudó en emplear a varios titulares, como Herrando, Cruz, Iker Muñoz, Kike Barja o Raúl García, que salieron en el once inicial. Luego intervendrían incluso Lucas Torró y Budimir, lo que habla bien a las claras de la forma en la que se tomó el choque el entrenador italiano Alessio Lisci.
El Sant Jordi lo dejó todo en el campo y mantuvo a raya a Osasuna hasta más allá del minuto 30, pero el 0-2 al descanso acabó con sus expectativas y se tomó la segunda parte con el objetivo de no encajar una goleada.
El propio Raúl García completó su hat-trick a los 62 minutos, mientras que en los siete últimos minutos de partido llegaron los dos últimos goles navarros, a cargo de Budimir y Kike Barja para acabar completando el 0-5 definitivo con el que acabó el choque.
Noche histórica para el Sant Jordi a pesar del hándicap de no haber podido utilizar su terreno de juego y haber tenido que aceptar el «exilio» de Son Malferit por exigencias de la Federación Españoala.