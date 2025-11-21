Marcelino: «El Mallorca está en el mejor momento de la temporada»

«El Mallorca está en el mejor momento de la temporada», ha asegurado Marcelino García Toral, entrenador del Villarreal, en la rueda de prensa previa al choque de este sábado en La Cerámica, sobre el que ha recalcado que «para ganarles vamos a necesitar ofrecer nuestro máximo nivel». «Han sumado siete de los 12 últimos puntos y tienen a un delantero que ha marcado el 50% de los goles», agregó el técnico asturiano.

Marcelino recordó que el Mallorca «tuvo un inicio complicado porque se enfrentó de salida a los grandes y además atravesaron un problema interno grave», pero añadió que «Jagoba ha sabido resolverlo bien y me alegro mucho por él, porque no es fácil para ningún entrenador convivir con una situación como ésta». «Poco a poco han ido llegando los resultados y estoy convencido de que los vamos a enfrentar en su mejor momento», repitió el técnico, que insistió en que «su entramado defensivo es muy sólido, estoy convencido de que nos van a generar muchísimos problemas».

❝Tenemos que ofrecer nuestro máximo nivel para ganar al Mallorca.❞ — Marcelino García Toral 🎙️ pic.twitter.com/2qlH9iPa5a — Villarreal CF (@VillarrealCF) November 21, 2025

El entrenador confirmó la lesión del central uruguayo Santiago Mouriño, «con el que no podemos contar», y dejó claro que no contará de salida con los internacionales que acaban de regresar, y que sólo han podido participar en el último entrenamiento. «Haremos la alineación con los jugadores que han venido trabajando estos días», adelantó el técnico, que recalcó que ni mucho menos tendrán la vista puesta en el partido del próximo martes ante el Borussia de Dortmund. «Para nosotros éste es un compromiso importantísimo y vamos a por todas. Cuando termine empezaremos a pensar en la Champions».

Por último, Marcelino admitió que lograr el récord de puntuación en las 13 primeras jornadas, algo que sucederá en caso de ganar al Mallorca, «sería una pasada». «Estoy muy contento aquí porque se siento respaldado, pero lo que cuenta son los resultados y estamos ante un final de año muy importante en el que tenemos que intentar sacar los máximos puntos posibles».