Mallorca se prepara para acoger el 7th MallorcaLeads International Workshop MICE

Mallorca vuelve a posicionarse como referente internacional del turismo de reuniones y eventos con la celebración del 7th MallorcaLeads International Workshop MICE, que tendrá lugar del 29 al 31 de octubre en Calvià.

El encuentro, que cuenta con el apoyo de la Fundació Turisme Responsable de Mallorca y del Ayuntamiento de Calvià a través de la Fundación Calvià 365, se consolida como una cita imprescindible para los profesionales del sector MICE (Meetings, Incentives, Conferences & Events), detalla la organización en un comunicado.

Durante tres días, agencias procedentes de Suecia, Alemania y España tendrán la oportunidad de reunirse con los principales proveedores y empresas especializadas de Mallorca, descubriendo las múltiples posibilidades que ofrece la isla para la organización de eventos corporativos, incentivos y reuniones de alto nivel.

El evento combinará reuniones profesionales con experiencias diseñadas para inspirar y mostrar la autenticidad, sostenibilidad e innovación del destino.

El Hotel Secrets Mallorca Villamil Resort & Spa 5* (a World of Hyatt) será el punto de partida del encuentro con un cóctel de bienvenida bajo el título Heritage in Motion, que marcará el tono de un programa que une tradición, hospitalidad y modernidad.

La Finca Son Termes acogerá las jornadas principales de reuniones y actividades de networking, mientras que el componente experiencial estará protagonizado por el Paella Challenge y la propuesta de team building Redescubre Mallorca con nuevos ojos, organizada por ROIG Mobility & Experiences y LifeXperiences.

Esta actividad permitirá a los participantes recorrer la Serra de Tramuntana, Patrimonio Mundial de la UNESCO, a bordo de coches eléctricos de alta gama, en una experiencia que combina movilidad sostenible, naturaleza y espíritu de equipo.

El broche final de la segunda jornada será la cena temática La Nit de les Ànimes, que se celebrará en la Finca Son Mir con el catering de Fosh, un cierre con sabor mallorquín para tres días de inspiración, conexión y descubrimiento.

El último día del workshop en el Hotel Secrets Mallorca Villamil Resort & Spa, los participantes continuarán sus reuniones y encuentros profesionales, consolidando contactos y descubriendo nuevas oportunidades para la organización de eventos en la isla. Este cierre permitirá que los asistentes vivan una última experiencia de networking y conozcan en detalle la diversidad de espacios y proveedores que hacen de Mallorca un destino MICE de referencia. Para despedir a los hosted buyers, se celebrará un almuerzo exclusivo en Gastroteca Mauricio, ofreciendo una experiencia gastronómica con producto de proximidad.

Mallorca, destino MICE de referencia en el Mediterráneo

Tras seis ediciones de éxito, el MallorcaLeads International Workshop MICE se ha consolidado como una plataforma estratégica para la promoción de la isla como destino MICE de referencia reforzando la colaboración entre el sector público y privado.

Esta nueva edición vuelve a poner el foco en un modelo de turismo responsable, innovador y sostenible, capaz de atraer eventos internacionales de alto valor añadido.

Este evento cuenta con la participación de la Fundació Turisme Responsable de Mallorca y el Ayuntamiento de Calvià a través de la Fundación Calvià 365 como patrocinadores del evento. Además tiene como sponsors a empresas destacadas de la isla como: AICO Event Production, Air Europa, Alejandro Crespí Photographer, Fosh Catering, Finca Son Termes, Lomusic, LifeXperiences Events & Incentives, Mallorca Nature, Memodreams, MET Productions, Nikki Beach Mallorca, Pinup Azafatas, ROIG Mobility & Experiences, Hotel Secrets Mallorca Villamil Resort & Spa (a World of Hyatt), Sky Lion Films, Gastroteca Mauricio y Transfer Class.