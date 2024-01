Mallorca-Girona: Son Moix debe ser la clave

Son Moix debe ser hoy la clave en este Mallorca-Girona en el que hay en juego nada menos que una plaza para las semifinales de la Copa del Rey. Los de Aguirre se enfrentan al líder de Primera División, un giro que aún no ha perdido ni un solo partido fuera de casa en lo que llevamos de temporada y que lleva reforzado tras los cinco goles marcados al Sevilla en la última jornada. «La Copa nos motiva porque no hemos llegado nunca a semifinales», dijo ayer Míchel, pero Aguirre también advirtió que «tenemos nuestras propias armas y no se lo vamos a poner fácil».

Pese a que ni la hora ni el día lo ponen fácil, se espera una gran entrada en Son Moix porque la ocasión lo merece. Desde 2009 no se jugaba un partido de cuartos de final en el estadio y en aquella ocasión se dejó en la cuneta al Betis con un gol solitario de Keita, en un encuentro en el que el lateral derecho del Mallorca fue el actual seleccionador argentino, Lionel Scaloni. Mucho ha llovido desde entonces.

Aguirre escurrió ayer cualquier pregunta que se le hizo sobre la alineación porque su intención es ocultarle sus planes al rival lo máximo posible. Sin embargo es de esperar una alineación muy parecida a la que jugó en Tenerife, sin jugadores claves como Raíllo, Samú Costa, Dani Rodríguez, Larin o el propio Muriqi, que quedarían para la segunda parte. Greif continuará en la portería porque se lo ha ganado, al igual que Llabrés, al que su gol en Villarreal ha abierto las puertas de la titularidad esta noche.

También el Girona planea hacer cambios, aunque en su caso Míchel está empleando a casi todos los jugadores y siempre le dan un buen rendimiento. El pichichi de la Liga, el ucraniano Artem Dovbyk, dejará su lugar al veterano uruguayo Christian Stuani, que le marcó dos goles al Rayo en la anterior eliminatoria y que lleva ya siete en Liga. También es probable que Arnau Martínez aparezca en el lateral derecho y que Portu lo haga en la media punta.

El partido lo pitan Munuera Montero en el campo y Pizarro Gómez en el VAR. A Munuera se lo encontró el Mallorca en Vigo y no le fue mal: 0-1 con gol de Muriqi. Pizarro Gómez es otro de los habituales y ya ha estado al frente de la sala VOR en los partidos ante Granada (3-2), Valencia (1-1) y Almería (0-0).

El club ha trabajado con denuedo para llenar Son Moix, pero eso dependerá de los abonados, ya que el partido entra dentro de los estipulados. La hora y el día no ayudan, pero con toda seguridad que el estadio presenta un gran aspecto porque, desde luego, cuartos de final de Copa no se juegan cada día.

Alineaciones probables:

Mallorca: Greif, Gio, Valjent, Nastasic, Copete, Jaume Costa, Antonio Sánchez, Omar Mascarell, Sergi Darder, Llabrés, Amath y Abdón.

Girona: Juan Carlos, Arnau, Eric García, Blind, Miguel Gutiérrez, Solís, Yangel Herrera, Tsygankov, Portu, Savio y Stuani.

Árbitros: Munuera Montero (campo) y Pizarro Gómez (VAR).

Estadio: Son Moix, 19.30 horas.