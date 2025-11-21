Los jugadores del Illes Balears Machado y Dennis pasan lista en el CEIP Rafal Nou

El Illes Balears Palma Futsal ha vivido este viernes una nueva jornada de conexión con la comunidad escolar. En esta ocasión, Machado y Dennis han visitado el CEIP Rafal Nou, donde les esperaban alrededor de 150 alumnos de quinto y sexto de primaria. La visita forma parte del programa social del club patrocinado por FNG Logistics y el Consell de Mallorca, y que cuenta además con la colaboración de El Corte Inglés, entidades que hacen posible que estas iniciativas sigan creciendo cada temporada.

La actividad ha comenzado con una charla impartida por Martín López, responsable del área social del club, que ha abordado la importancia de mantener hábitos saludables, la convivencia y los valores que transmite el deporte. Un mensaje que ha servido de antesala para el momento más esperado por los jóvenes: la intervención de los jugadores.

Machado y Dennis han respondido a las preguntas de los estudiantes, que no solo demostraron su curiosidad, sino también su creciente vínculo con el Illes Balears Palma Futsal. Cada vez son más los alumnos —e incluso profesores— que siguen al equipo, algo que se refleja en las bufandas, camisetas y colores del club que comienzan a ser habituales en las aulas durante las visitas. Y en Es Rafal Nou no fue diferente.

Tras el turno de preguntas, llegó el momento de inmortalizar la jornada. Los jugadores se hicieron una gran fotografía de grupo con todo el alumnado y, como es tradición, firmaron camisetas, mochilas y libretas para que cada niño pudiera llevarse un recuerdo de una mañana tan especial.

Con esta visita, el Illes Balears Palma Futsal continúa reforzando su compromiso social y educativo, acercando el deporte, sus valores y la ilusión del fútbol sala a los más pequeños de la isla.