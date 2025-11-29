El ‘indepe’ que fichó a 200 senegaleses en unas primarias pide parar la inmigración con su nueva marca

La nueva coalición regionalista de Mallorca, Coalició Per Mallorca, presentada anoche en Palma, defiende abiertamente la necesidad de poner freno a la inmigración en Baleares. Uno de sus dos secretarios generales, Joan Lladó, ha realizado un fuerte viraje en sus ideas: hace 11 años movilizó a 200 senegaleses para que le votaran en las primarias de otra coalición, ésta de corte secesionista.

Joan Lladó, ahora empresario hotelero de éxito, se vio involucrado en 2014 en una controvertida operación de captación de votos cuando era candidato en las primarias de la coalición secesionista Més per Mallorca para acceder a las listas del Parlament en las elecciones del año siguiente.

La coalición la formaban los partidos de corte independentista y entre ellos estaba la Esquerra Republicana de Cataluña que lideraba Joan Lladó. ERC ‘fichó’ a 200 senegaleses que vivían en la isla para que hicieran campaña a su favor. Ahora opta por frenar la entrada de inmigrantes a la isla. Lladó quería liderar la lista pero quedó en el puesto decimoprimero.

La nueva coalición presentada anoche en Palma, Coalició Per Mallorca, reúne a varias familias regionalistas e independentistas de la isla. La formación tendrá una estructura bicéfala: serán secretarios generales Joan Lladó (Som) y tolo Gili (El PI). Esta formación propone abiertamente frenar la inmigración en Baleares.

El PI y SOM Mallorca han presentado este viernes su coalición, Per Mallorca, a través de la que intentarán aglutinar a todo el mallorquinismo político de cara a las próximas elecciones, previstas para 2027.

La intención de la coalición es aglutinar a todo el mallorquinismo político, de centro y regionalista, para concurrir a las elecciones de 2027 de forma conjunta.

Sus impulsores están manteniendo contactos con diferentes partidos municipales y asociaciones afines a sus postulados políticos para tratar de ampliar la coalición.

También se han mantenido conversaciones con los representantes de Unió Mallorquina (UM), aunque por el momento se ha decidido que cada uno siga por caminos diferentes.