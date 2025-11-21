El Illes Balears Palma Futsal estrena formato europeo

El Illes Balears Palma Futsal vuelve a mirar a Europa. Tras cerrar su último compromiso liguero, el vigente campeón inicia hoy la preparación del partido de ida de los octavos de final de la UEFA Futsal Champions League, una eliminatoria que llega con un cambio histórico en el formato de la competición y un desplazamiento a sede neutral para enfrentarse al HIT Kyiv, debido a la situación actual que atraviesa Ucrania.

El cruce arrancará el martes 25 de noviembre a las 18:00 horas en el Pálfi István Rendezvénycsarnok Sports Hall, en Berettyóújfalu (Hungría), localidad situada en el este del país, muy cerca de la frontera con Rumanía. La vuelta se disputará el viernes 5 de diciembre en un Son Moix que volverá a vestirse de Champions con el impulso decisivo de su afición.

El HIT Kyiv llega a esta ronda como campeón de liga en Ucrania por tercer año consecutivo, un equipo consolidado que firma una Main Round impecable: 9 puntos de 9, solo tres goles encajados y la mejor diferencia de toda la Ruta B. Palma y Kyiv no se desconocen. Ambos se enfrentaron en la Elite Round 2023/24, en un partido durísimo en Son Moix que terminó en empate 2-2. Aquel choque dejó claro que el cuadro ucraniano es un rival extremadamente competitivo y que no concede margen alguno.

Esta eliminatoria será también el estreno del nuevo formato de la Champions, que sustituye la clásica Elite Round por una fase de octavos, cuartos y Final Four a doble partido. Los 16 clasificados desde la Main Round se medirán en eliminatorias directas con ida y vuelta, sin fases de grupos intermedias. El Illes Balears Palma Futsal, como equipo del bombo 2, cerrará la eliminatoria en Son Moix.

El cambio supone un giro radical respecto al modelo anterior, en el que el Illes Balears Palma Futsal brilló como nadie: tres participaciones, tres clasificaciones a la Final Four. Ahora llega un escenario nuevo, más directo, con menos margen de error y que exige máxima concentración durante 80 minutos.