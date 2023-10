El grupo de música Negre se ha proclamado este sábado ganador del Concurso Pop Rock 2023, organizado por el Ayuntamiento de Palma, según ha informado el consistorio en un hilo de mensajes en la red social X. Un evento que ha transcurrido en un multitudinario concierto en Ses Voltes.

Negre se ha alzado con el Premio Toni Reynés, que consiste en la posibilidad de actuar dentro de la programación de la Revetla de las Fiestas de Sant Sebastià 2024, con un contrato valorado en 3.000 euros.

El segundo puesto del Concurso Pop Rock 2023 ha sido asimismo para Guille & The Wheels. Con la consecución de la medalla de plata, la formación musical se ha ganado también la posibilidad de actuar dentro de la programación de la Revetla de les Fiestas de Sant Sebastià 2024, con un contrato valorado en 2.000 euros, en este caso.

Y el tercer puesto ha sido para Ultraviolet. La conquista del tercer premio del Concurso Pop Rock 2023 también le valdrá a este grupo actuar dentro de la programación de la Revetla de las Fiestas de Sant Sebastià 2024, con un contrato valorado en 1.000 euros.

Asimismo, durante la celebración este sábado, en Ses Voltes, de la final del Concurso Pop Rock 2023 se ha hecho entrega de diferentes reconocimientos especiales. Así, Guille Wheel & The Waves han recibido el reconocimiento especial del Mallorca Live Festival; Negre, el del Mobofest; Dahlia, el de Alhambra Monkey Week; Mantra, el de Cranc Festival y Yoko Factor el reconocimiento de Connecting Bridge.

Además, Mantra ha recibido el reconocimiento especial de Mallorca Music Magazine + Six Producciones; Guille Wheel & The Waves, el de RTVE Balears – RNE; The Ripples, el de Fonart; Negre, el de Enderrock y Danïo el reconocimiento especial de Fira del Disc a Mallorca.