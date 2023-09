Stacey Kent, la perla encantada del 16 Jazz Voyeur Festival.

El otoño que acabamos de estrenar viene cargadito de emociones que nos irán llegando cada una a su tiempo. Hoy quiero referirme al 16 Jazz Voyeur Festival, que dará comienzo el 4 de noviembre en Trui Teatre con aires de homenaje y de presentación de rabiosas novedades. Los homenajes apuntan a BB King (14 diciembre) y a Tete Montoliu (15 diciembre), mientras van a desfilar las presentaciones en las primeras fechas del Festival, los días 4, 7 y 11 de noviembre, abriendo Matt Bianco con su Essential y cerrando terna el malagueño Zenet que nos viene con La estación del momento.

Puede que alguien se pregunte qué pinta Matt Bianco, la banda liderada por Mark Reilly, abriendo el 16 Jazz Voyeur. En los ya lejanos días de El tren de las seis me harté de presentar sus temas allá por los años 80 del rabioso pop alternativo. Matt Bianco, aparecidos en escena el año 1983, si por algo se han caracterizado es por ser pioneros en la fusión del pop con el jazz y ritmos latinos. The Essential Matt Bianco es en realidad una suerte de grandes éxitos remasterizados el 2022. Después de esta justificación y del repaso sucinto al cartel quiero detenerme en la cita que no he mencionado.

En efecto, no me he referido a los contenidos del 7 de noviembre, y que en mi opinión será el plato fuerte de la presente edición del Jazz Voyeur, ni más ni menos que Stacey Kent, esa perla encantada que acercará a Palma el Jazz Voyeur Festival. Además será noche intimista por excelencia, pues de eso va el contenido de Songs From Other Places: dueto de voz y piano.

Si tenemos en cuenta que este disco fue cobrando forma durante el período más duro de la pandemia se entenderá bien que hablemos de la unión de la voz de Stacey Kent y el piano de Art Hirahara, que imagino le acompañará en el recital del 7 de noviembre en Palma. Durante el confinamiento, iban saliendo las versiones, porque en realidad de eso se trata este disco. Parece ser que una de las entregas, I Wish I Could Go Travelling Again, generó comentarios muy favorables en las redes lo que fue decisivo para editar el disco. El tema en cuestión es uno de los dos originales incluidos en el CD, con texto del Nobel de Literatura Kazuo Ishiguro y música del saxo tenor Jim Tomlinson, a su vez marido de la cantante. El otro tema es Craigie Burn. ¿Por qué digo de ella que es una perla encantada? Por su voz. Les recomiendo estirarse en el sofá, cerrar los ojos y dejarse llevar por su voz en temas como Bonita, Les voyages, American Tune, Blackbird, So Far Away o Bésame mucho. No podrán resistirse a su magnetismo.

Stacey Kent te enamora nada más verla cantar. A pesar de que su temario es en sí mismo ecléctico, lo cierto es que su voz te atrapa como ocurría con las mejores vocalistas del jazz. Probablemente Kazuo Ishiguro es quien ha sabido explicar mejor las cualidades de su voz: «La voz de Stacey Kent no nos permite olvidar que los temas son acerca de la gente. Sus protagonistas adquieren tal vida propia con su voz, que a veces debemos recodarnos que el CD no tiene imágenes. Stacey consigue retratar los complejos tonos y sombras de una personalidad, sus motivos y sentimientos». Desde el 2006 Ishiguro le escribe textos a Stacey Kent, a los que después pone música su marido, Jim Tomlinson. Lo relevante es que ella no iba para cantante.

Natural de una pequeña localidad de New Jersey, Stacey Kent se graduó en Literatura Comparada en una universidad privada al norte de Manhattan y acto seguido acudió a Oxford para un posgrado. Es allí donde coincidirá con Tomlinson quien la convencerá para matricularse en Guilhall School of Music and Drama. Así que se desplazará a Londres, iniciando su carrera en pequeños escenarios del Soho. Desde entonces ha desarrollado una carrera en la que sin duda ejerce con propiedad su condición de artista de culto.

Su discografía inicialmente se edita en el emblemático sello Blue Note y si me permiten ser algo subjetivo entre sus hitos destacan Breakfast On The Morning Tram (2007), que fue nominado a los Grammy. También, como el álbum que mejor define su estilo, I Know I Dream (2017), además el primero que graba con gran orquesta y donde repasa canciones brasileñas, francesas, del cancionero estadounidense y otras originales firmadas por Kazuo Ishiguro y Jim Tomlinson. Este trabajo fue reconocido como Mejor Álbum Vocal en los Jazz Japan Awards. También su contenido coincide con lo que se escucha en Songs From Other Places, en este caso a base de reunir temas de Paul Simon, Jobim, Weil & Gershwin, Lennon/McCartney, Stevie Nicks (de los Fleetwood Mac), Bob Marley, Carole King, y además piezas originales de Ishiguro-Tomlinson.

Alguien ha dejado por escrito que la voz de Stacey Kent puede actuar como un rayo de sol o una mano consoladora, pero sobre todo sirve de espejo para el corazón. Les confieso que del programa de este año si alguna cita ha de ser obligada sin duda ésta es la del 7 de noviembre con Stacey Kent.