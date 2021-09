Las ayudas al comercio vuelven a retrasarse. Con miles de comerciantes palmesanos con la persiana echada hace meses y otros, haciendo cálculos para poder aguantar, el concejal de Promoción Económica en el Ayuntamiento de Palma, Rodrigo Romero (Unidas Podemos), aseguró esta mañana en rueda de prensa que » hay datos que evidencian una recuperación económica. La temporada está siendo buena, estamos saliendo de la crisis».

Un canto al optimismo por parte del edil populista en una comparecencia ante los medios para dar a conocer el plan de ayudas municipales al pequeño comercio, cuyo desembolso, curiosamente, tal y como sucediera el pasado año, vuelve a demorarse. Este ejercicio, el gobierno de coalición de socialistas, nacionalistas y podemitas pagará los 1,9 millones presupuestados en 2022, tal y como sucedió en la convocatoria del pasado ejercicio.

Un retraso que provocará que el importe de las mismas llegue a los comerciantes cuando miles de ellos tengan ya la persiana bajada por la crisis económica y la asfixia de las deudas que han puesto en jaque al sector. Desde las filas del PP, el edil Julio Martínez cargó contra la demora en la concesión de estas subvenciones. «Nosotros ya dijimos que se tenían que tramitar en enero, para que las empresas las cobraran en mayo o junio que es cuando peor estaban. Ahora llegan tarde y muchos habrán tenido que cerrar o despedir a gente».

Pero el gobierno de Palma va a su ritmo. No ha sido hasta la mañana de hoy, en el último cuatrimestre del año, cuando el edil de UP, Rodrigo Romero, concejal de Promoción Económica y Ocupación, ha presentado en rueda de prensa los detalles de esta convocatoria de subvenciones. Y es que aunque el el edil Romero reconoció que el gobierno municipal es consciente de que «muchas familias lo están pasando mal», a reglón seguido hizo un canto al optimismo basado en unas cifras macroeconómicas que, a pie de calle, muchos no perciben.

«Los datos de este verano evidencian que hay una recuperación económica, la temporada ha sido buena . Estamos saliendo de la crisis y todos hemos de trabajar juntos para salir adelante».

En este sentido, recordó que estas ayudas que ahora empezarán a tramitarse «complementan el resto de subvenciones otorgadas por diferentes instituciones, así como las medidas puestas en marcha por el consistorio como la excepción de pago de la tasa de ocupación de la vía pública o las terrazas ocupando plazas de aparcamiento». El plazo para solicitarlas es el comprendido entre el 29 de septiembre y el 28 de octubre. Una vez recibidas por el Ayuntamiento de Palma, se abrirá la pertinente tramitación administrativa por lo que no será hasta el primer trimestre del próximo año cuando los interesados puedan percibir el importe requerido.

La línea municipal de ayudas tiene una doble vertiente. El grueso de ese importe, un total de 1.676.000 euros, van destinados a empresas que han sufrido una caída de ingresos por la pandemia y 299.000 euros a aquellos que han favorecido la estabilidad en la ocupación. Los beneficiarios de las mismas son personas físicas o jurídicas, comunidades de bienes, sociedad civiles u otros entidades económicas con o sin personalidad jurídica, legalmente constituidas, que desarrollen su actividad económica en el municipio de Palma.

Los solicitantes tendrán que demostrar que su actividad económica se ha visto directamente afectada por las restricciones y limitaciones de apertura, aforo y de horarios que se aprobaron durante el 2020 y 2021 para hacer frente a la pandemia y que éstos hayan provocado una merma en la facturación de su actividad económica dentro de los períodos de referencia.