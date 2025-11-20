La gala de los X Premios Timón se celebra mañana en el Port Centre de la APB

Gaceta Náutica celebrará mañana viernes, 21 de noviembre, la gala de la décima edición de los Premios Timón de Gaceta Náutica, que tendrá lugar en el Port Centre de la Autoridad Portuaria de Baleares a partir de las 19.30 horas. El acto estará presentado por la periodista Cristina Roig.

Los Premios Timón reconocen cada año el trabajo de personas, entidades y proyectos vinculados al mundo de la náutica, la pesca, la comunicación, la innovación y la acción social. En esta edición, los galardonados son:

-Marta Cardona, campeona de Europa y del Mundo de la clase 470 Mixto (Vela).

-Kiko Martín, entrenador de canoa del Reial Club Nàutic Port de Pollença y preparador de los medallistas olímpicos Joan Toni Moreno y Sete Benavides (Piragüismo).

-Domingo Bonnín, presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de Baleares (Pesca).

-Sailing Energy, agencia de fotografía náutica (Comunicación).

-Magic Line de Sant Joan de Déu (Mejor acción en materia de Responsabilidad Social y Sostenibilidad).

-Corporación de Prácticos del Puerto de Palma (Entidad).

-Ecobilge (Innovación).

-Diego Colón de Carvajal, CEO de Astilleros de Mallorca (Premio Brújula a la Trayectoria).

Durante la gala se proyectarán vídeos de los ganadores de todas las categorías —excepto Innovación— realizados conjuntamente por Doc Vent y Mallorca Press. Al finalizar el acto se ofrecerá un cóctel a los asistentes.