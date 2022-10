Una empresaria de un bar de Palma en el juicio: «Cursach ha arruinado la vida a un montón de gente»

Una empresaria de la zona La Lonja, que ha declarado este viernes como testigo en el juicio del caso Cursach, ha asegurado que el empresario de ocio nocturno «ha arruinado la vida a un montón de gente».

Preguntada por el Ministerio Fiscal, la testigo ha especificado que se sabe «de modo general» pero que no tenía datos para probar su afirmación. Durante su interrogatorio, ha denunciado el «alto número» de inspecciones por parte de la Patrulla Verde en su bar, que abrió en 1983 y mantuvo hasta 2009 sin licencia, según ha reconocido.

En concreto, se ha remitido a una ocasión, por la festividad de Sant Sebastià en Palma, en la que cerró antes. «Apareció un señor y le dije que el bar ya no estaba cerrado. Me dijo ‘tú no sabes con quién hablas’. Era de la Patrulla Verde, me puso una multa y me castigó con cerrar cuatro días», ha subrayado y recoge Europa Press.

Aparte de indicar su depresión profunda a raíz del cierre de su local y los posteriores problemas económicos, la testigo ha subrayado cómo cuando le obligaban a cerrar, muchos tiqueteros del Grupo Cursach iban a la zona para «repartir tarjetitas de sus bares de todo lo que tiene en el Paseo Marítimo».

Preguntada por uno de los abogados de la defensa sobre la posible exigencia de 50.000 euros a cambio de retirar «todo», la empresaria lo ha negado. Ante esto, el letrado ha mostrado al Tribunal del juicio, que se celebra en la Audiencia Provincial de Baleares, una prueba documental sobre una conversación telefónica mantenida entre el fiscal Miguel Ángel Subirán y la testigo.

La Sala ha aceptado escucharla y, en consecuencia, la ha admitido con «efectos de valorar la veracidad», a la vez que la presidenta del Tribunal, Samantha Romero, ha dicho a la testigo: «Es evidente que no está diciendo la verdad».

En la misma línea, el Tribunal ha admitido otra prueba aportada por la defensa para «valorar la credibilidad» de un testigo, mientras el letrado del director general del Grupo Cursach ha señalado a la Sala que no seguirá con otro interrogatorio: «Usted miente, no voy a continuar con un testigo que miente».

En este sentido, el letrado Antonio Martínez, que representa a Bartolomé Sbert, introdujo el pasado miércoles una grabación para probar que un testigo de ese día había mentido sobre una conversación entre éste y el fiscal Miguel Ángel Subirán. El Tribunal ha aceptado la prueba y así lo ha comunicado a primera hora de esta sesión judicial.

En el transcurso del interrogatorio del segundo testigo de este viernes, el abogado de Sbert ha vuelto a preguntar sobre una llamada de Subirán al interrogado, algo que éste ha negado.

Ante esto, el letrado ha subrayado que «miente» y ha indicado a la Sala que tiene otra grabación donde se muestra que recibió una llamada de Subirán hace apenas un año y medio, en la que le recordó «los hechos como eran». «Tengo la grabación aquí, se lo puedo mostrar. No voy a continuar con un testigo que miente», ha asegurado.

Da la casualidad que ambos testigos trabajaban en el mismo local, competencia directa del Grupo Cursach. Se trata de la discoteca Level, que estaba situada justo enfrente de Tito’s, que fue dirigida durante tres años por un extrabajador de Cursach.

Este viernes también ha declarado un testigo protegido que ha negado ser trabajador de locales de Cursach, pese a que en su declaración en fase de instrucción judicial sí lo dijo.