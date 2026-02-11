La emotiva despedida de los familiares de Xisco Quesada: «Estarás para siempre con nosotros, no lo olvides»

Los familiares de Xisco Quesada, el joven mallorquín de 28 años fallecido este pasado martes a causa de un cáncer de páncreas con metástasis, han publicado una emotiva despedida en redes sociales tras su muerte. Tanto su hermano como su mujer no han dudado en publicar un mensaje cargado de sentimiento en recuerdo de Xisco.

Su hermano, Xavi Quesada, ha lanzado una serie de fotos en las que se les pude ver a los dos juntos, algunas de ellas cuando eran pequeños. «No sé cómo se despide a alguien que ha sido parte de tu vida desde que tienes memoria.

No sé cómo se acepta que el niño con el que compartías juegos, peleas, sueños y secretos… ahora vive en otro lugar», ha escrito Xavi.

«Fuiste mucho más que mi hermano. Fuiste mi compañero, mi mejor amigo, mi espejo, mi apoyo silencioso. El que me entendía sin hablar. El que me enseñó, sin querer, lo que significa ser valiente. Me quedo con tu risa, con tu fuerza, con tu manera de mirar la vida incluso cuando la vida apretaba», ha manifestado en Instagram.

«Me quedo con todo lo que construimos juntos. Y con la certeza de que lo nuestro no termina aquí. Te prometo honrar tu legado. Te prometo cuidar de los nuestros. Te prometo vivir con la intensidad que tú me enseñaste», concluye el hermano de Xisco.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Xavi Quesada (@xaviquesada6)

La mujer de Xisco Quesada, Noelia Garcés, también ha optado por publicar varias fotos en las que se les ve a ambos en compañía de sus dos hijos pequeños. «Papi… no tengo palabras para expresar todo lo vivido, todas las experiencias, aventuras y todo lo que me has enseñado durante el camino juntos», ha escrito.

«Tus hijos te quieren, te adoran. Saben y sabrán que tienen al mejor papá del mundo, que los recuerdos que tienen son para toda la vida y son los más bonitos que podrían haber vivido. Estás para siempre con nosotros, no lo olvides. Te amamos ahora y siempre, tu familia», ha manifestado, también en la red social Instagram.

En sus últimas semanas, Quesada se encontraba ingresado en un hospital de Navarra para someterse a un costoso tratamiento que le permitiera superar la enfermedad. Desde el mes de febrero sufrió un empeoramiento visible, aunque su su forma de entender la vida le llevó a no rendirse pese a las peores circunstancias.

El joven mallorquín fue diagnosticado el 5 de junio de 2025 con cáncer de páncreas con metástasis en el hígado, un día que marcó un antes y un después en su vida. Ese día le comunicaron que no había posibilidad de operar. El médico fue muy claro: la esperanza de vida se contaba en meses. Apenas 48 horas después de recibir el diagnóstico, Xisco le pidió matrimonio a su pareja, Noelia. Un día más tarde, ya estaban casados. Media hora después de la boda, firmó su testamento.

Xisco era padre de dos niños pequeños y decidió exprimir cada minuto, compartiendo en sus redes la crudeza de los tratamientos, los miedos y también los buenos momentos. Día sí día también lanzó un mensaje claro, no quería esconder nada a sus hijos y deseaba que cuando crezcan, sepan que su padre no tuvo miedo de vivir.