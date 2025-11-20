Detenido un taxista de Palma borracho tras provocar un accidente y desafiar a la Policía

La Policía Local de Palma ha detenido a un taxista de 58 años y nacionalidad española tras protagonizar un incidente que ha dejado al sector sorprendido. El conductor está acusado de provocar un accidente y desafiar a los agentes. Se enfrenta a un delito de desobediencia y está siendo investigado por un posible delito contra la seguridad vial por negarse a someterse a las pruebas de alcoholemia después de provocar un accidente en la ciudad.

Los hechos ocurrieron la tarde del pasado 13 de noviembre en la zona de Playa de Palma y Son Ferriol. Según informaron las autoridades, horas antes del accidente, un agente ya había advertido al conductor sobre su evidente estado de embriaguez y le recomendó no conducir. Sin embargo, el hombre hizo caso omiso y se marchó conduciendo su taxi, a pesar de la advertencia policial.

Poco después, sobre las 18:10 horas, una patrulla de la Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC) fue comisionada a la avenida del Cid tras recibir el aviso de un accidente que involucraba al mismo taxi. Testigos señalaron que el conductor no respetó una señal de ceda el paso y colisionó contra un ciclomotor, afortunadamente sin causar heridos. Tras el impacto, el taxista intentó darse a la fuga, pero fue rápidamente interceptado por agentes de la Policía Local presentes en la zona.

Al llegar al lugar, los oficiales notaron que el conductor mostraba claros signos de embriaguez y adoptaba una actitud desafiante. A pesar de las advertencias sobre las consecuencias legales, se negó reiteradamente a realizar las pruebas de alcoholemia. El hombre, no podía mantener la verticalidad y mostraba un comportamiento muy violento.

La Policía Local de Palma instruyó las diligencias correspondientes, que fueron remitidas a la Autoridad Judicial, mientras que el conductor fue detenido por un delito de desobediencia tras su intento de huida. Las autoridades recuerdan la importancia de respetar las normas de seguridad vial y alertan sobre los riesgos de conducir bajo los efectos del alcohol, especialmente en servicios de transporte público.