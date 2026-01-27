Dani Rodríguez apunta [sin nombrarlo] a Alfonso Díaz

«No hay que ser demasiado listo para saber lo que hay detrás de todo», dijo ayer Dani Rodríguez en la Cope, en sus primeras declaraciones desde que en septiembre fue apartado del equipo tras dos publicaciones en Instagram. El jugador gallego, eso sí, se mordió la lengua a causa del acuerdo de confidencialidad que le obligó a firmar el Mallorca para darle la baja y permitirle fichar por el Leganés, equipo en el que actualmente milita.

«En realidad mi etapa en el Mallorca acabó el pasado uno de septiembre en una reunión que tuve con otras tres personas», relató Dani, que no quiso dar nombres «porque no puedo». «Cuando las emociones gobiernan tus acciones te puedes equivocar, y eso fue lo que me sucedió, pero el problema viene de más lejos, no es porque jugara o no jugara». En realidad el futbolista se refiere a Alfonso Díaz, CEO de Negocio del club, con quien ha mantenido en el pasado varios desencuentros, alguno de ellos provocado por terceras personas.

Dani Rodríguez contó también en la emisora de radio que a los diez días del incidente se reunió con sus compañeros de plantilla y con el entrenador Jagoba Arrasate, «y les pedí disculpas a todos, personalmente a Jagoba. Me dijo que las aceptaba, pero que no podía cambiar su posición», agrega Dani, que no aclaro -tampoco puede hacerlo- si el técnico había recibido presiones de más arriba.

A lo largo de la entrevista el futbolista gallego insistió en que el problema «viene de mucho más atrás», aseguró que «nunca había tenido problemas con ningún entrenador», que si viera a Arrasate «por supuesto que le saludaría, no le guardo rencor para nada», y dejó para el final una reflexión lapidaria: «me sentía muy orgulloso del grupo de futbolistas que habíamos creado y veía que eso se estaba rompiendo porque no se estaba gestionado bien». Preguntado sobre a quién se refería, dijo que «no me puedo meter en más problemas, ya fui sancionado una vez», poniendo en evidencia que una de las cláusulas del acuerdo de confidencialidad que firmó le impone una dura sanción económica si revela más detalles.