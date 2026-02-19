El PSOE presiona para aumentar actos de Ramadán en Melilla: «Es un momento de unión para todos»

El PSOE ha exigido al Gobierno de Melilla (PP) más actividades ligadas al Ramadán y una «participación real» de la comunidad musulmana en su diseño. El portavoz socialista Rafael Robles ha cargado contra la programación prevista para el próximo mes sagrado en el islam y ha defendido que debe convertirse en «un momento de unión para toda la ciudad».

Robles, secretario de Diversidad y Modelo de Convivencia del partido, ha cuestionado lo que considera una «falta de diálogo» en el calendario de actos y ha advertido de que el Ramadán es un mes «profundamente importante para miles de melillenses». En su opinión, las actividades no pueden organizarse «desde la improvisación ni de espaldas a quienes lo viven en sus barrios y familias», reclamando una planificación «con sensibilidad y respeto» hacia la comunidad.

El dirigente socialista ha sostenido que en los últimos días asociaciones vecinales y ciudadanos han mostrado en redes sociales su malestar por la forma en la que se está diseñando el programa. Según ha indicado, se estarían evitando espacios céntricos que permitirían una participación «más amplia y visible», trasladando los actos a zonas que considera menos accesibles.

A juicio de Robles, esa elección trasladaría «un mensaje equivocado y alejado del modelo de convivencia» que, según ha defendido, debe caracterizar a Melilla. También ha lamentado la falta de participación directa de la ciudadanía en la elaboración del programa y ha insistido en que «el Ramadán no es un evento institucional más; es un momento de recogimiento y espiritualidad que forma parte de la vida cotidiana de nuestra ciudad y debe construirse con quienes la viven».

El portavoz socialista ha pedido incorporar actos «culturales, educativos y solidarios» que respeten «las tradiciones y valores propios del Ramadán» y ha reclamado que la Ciudad Autónoma rectifique y abra un proceso de diálogo con asociaciones y vecinos para «mejorar la planificación». «Escuchar a la ciudadanía no es una opción, es una obligación cuando hablamos de una cuestión tan importante», ha afirmado, antes de concluir que el Ramadán debe ser «un momento de unión para toda la ciudad».