Protestas de los musulmanes de Melilla por gastar más en alumbrado de Navidad que en el de Ramadán

Coalición por Melilla (CPM) ha denunciado una reducción del 80% en la partida presupuestaria destinada al alumbrado público durante el mes del Ramadán, que pasará, según la formación islamista, de 332.000 a 69.500 euros en el nuevo contrato de iluminación festiva para 2026-2030, mientras aumentan los fondos para Navidad o la feria.

Según ha explicado el portavoz de CPM, Hafid Mohamed, esta disminución no se ve compensada ni con la creación de una partida para el Yennayer, el Año Nuevo Amazigh (5.000 euros), ni con el leve incremento para la Fiesta del Sacrificio (de 19.000 a 32.000 euros). A su juicio, esto rompe con cualquier criterio proporcional en función de la representación sociocultural real de la ciudad autónoma.

Mohamed ha subrayado que «todas las inversiones aumentan significativamente, incluso aquellas que no se asocian directamente a comunidades religiosas», excepto la dirigida a la comunidad rifeño-musulmana, que sufre un descenso del 70%, según la formación. El dirigente localista sostiene que esta decisión «desequilibra la convivencia y debilita la cohesión entre comunidades».

Desmentido

El Gobierno de Melilla, por su parte, ha respondido a las críticas de CPM defendiendo que el nuevo contrato mejorará «sustancialmente» el alumbrado de todas las festividades. El vicepresidente primero, Miguel Marín, ha pedido a la formación localista que «deje de poner piedras en el camino» y ha advertido que, tras 30 años de trayectoria, «parece que van hacia atrás en lugar de apostar por la unidad de los melillenses».

Marín ha subrayado que la calidad de la iluminación se incrementará no solo para los eventos religiosos, sino también para otras celebraciones relevantes como la Feria. Como novedad, ha destacado el alumbrado que dispondrán los barrios de la ciudad para celebrar el Año Nuevo Amazigh.

Aberchán, envuelto en corrupción

Mustafá Aberchán, ex presidente de Melilla y líder de CPM, ha estado envuelto en numerosos escándalos judiciales. En 2021 fue condenado a dos años de prisión y a inhabilitación por compra de votos en las elecciones al Senado de 2008. En marzo de 2024 fue detenido e ingresó en prisión provisional por su presunta implicación en una trama de corrupción relacionada con contratos públicos durante la legislatura 2019-2023, investigada bajo los delitos de prevaricación, malversación, fraude, falsedad documental, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal. La investigación sigue abierta y afecta a más de 350 contratos por valor de 78 millones de euros. Aberchán fue excarcelado tras pasar 71 días en prisión, y actualmente se encuentra en libertad provisional con medidas cautelares.