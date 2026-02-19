La Unión de Empresas Siderúrgicas (Unesid) ha pedido al Ministerio de Industria y al de Economía que presionen en Europa para que el acero europeo se incluya en el Industrial Accelerator Act de la UE, es decir, que se priorice sobre el importado de fuera del continente. La siderurgia española considera que esto es clave para la supervivencia de estas empresas, pues el sector sufre numerosos riesgos.

En concreto, los últimos borradores del mecanismo muestran que el acero podría quedarse fuera a la hora de priorizar la compra de productos fabricados en Europa. Por ello, el sector está enormemente preocupado y asegura que, «si esta exclusión se confirma el próximo día 25 de febrero, Europa enviará una señal negativa a los inversores en uno de los momentos más delicados para su base industrial».

Y es que la siderurgia europea afronta inversiones históricas para descarbonizar su producción, pero necesita una señal clara de que la demanda estratégica, infraestructuras, defensa, automoción o tecnologías limpias, apoyará la producción realizada dentro de la Unión Europea.

Por ello, la patronal Unesid advierte de que, sin esa señal, la inversión se ralentizará, el empleo industrial se verá afectado y la UE aumentará su dependencia del acero producido en terceros países, muchos de ellos con menores estándares ambientales y fuertes apoyos públicos.

El sector del acero en Europa

El acero es un material esencial para la construcción de infraestructuras críticas, equipamiento de Defensa, redes energéticas, movilidad y tecnologías net-zero. «Perder capacidad productiva propia no es solo una cuestión industrial, sino de seguridad económica y autonomía estratégica», considera la patronal.

En un contexto en el que otras grandes economías ya protegen activamente su industria siderúrgica, «dejar fuera al acero de los instrumentos que impulsan la demanda europea supondría una incoherencia con los objetivos estratégicos de la UE».

«Europa no puede aspirar a la autonomía estratégica mientras debilita su base industrial. Sin una demanda real de acero producido en Europa, la descarbonización se frena, la inversión se retrasa y el empleo industrial se pone en riesgo», ha señalado Carola Hermoso, directora general de Unesid.

La industria siderúrgica española y europea está inmersa en el mayor proceso de transformación de su historia para reducir emisiones y mantener su competitividad. Pero estas inversiones, de miles de millones de euros, «sólo se materializarán si existe certidumbre regulatoria y una demanda efectiva», según los representantes.

Por ello, Unesid reclama que la prioridad a los productos fabricados en Europa sea real y que se limite al acero producido en el Espacio Económico Europeo. Además, la organización defiende que los criterios de origen europeo y de huella de carbono se apliquen conjuntamente en la contratación pública y en los programas que impactan en sectores estratégicos.

«Sólo así se garantizará una transición verde que no implique desindustrialización ni pérdida de empleo, sino modernización, inversión y cadenas de valor sólidas dentro de la UE», según ellos. Unesid reitera su disposición a colaborar con las instituciones españolas y europeas para que el texto final del Industrial Accelerator Act refuerce la competitividad industrial, proteja el empleo y consolide una Europa menos dependiente y más fuerte en un entorno internacional cada vez más tensionado.