La izquierda en bloque rabia por la presencia de periodistas de OKDIARIO en la tele pública balear IB3

El PSOE y los independentistas de Més per Mallorca han arremetido este jueves contra el director general de la radiotelevisión pública IB3, Josep Codony, por la participación de periodistas de OKDIARIO en algunos programas de la cadena autonómica. Y han denunciado que esa presencia de periodistas permite que en las tertulias en las que están presentes «se hagan comentarios fascistas y racistas» que acompañen y den apoyo a los postulados del Govern» que preside Marga Prohens.

«Actualmente ha fichado a todo OKDIARIO». Es la denuncia que ha efectuado la diputada de Més per Mallorca, Marga Carrió, en la comisión de control de IB3 celebrada este jueves en el Parlament balear.

Carrió pasa por alto que sólo dos periodistas de OKBALEARES han participado o participan en la programación de la televisión pública balear. Y uno de ellos no pisa ningún plató desde el pasado 18 de noviembre.

El delegado de OKDIARIO en Baleares, Julio Bastida, es tertuliano dos veces por semana del magazine matinal Ara Anam. El jefe de Política de la delegación, Tomàs Ibarz, está entre los más de 30 periodistas de todos los medios que acuden esporádicamente a la tertulia nocturna Torn de Paraula. Ibarz lleva tres meses sin participar.

En la misma sesión de control, el diputado socialista Omar Lamin ha acusado a este periódico -sin pruebas- de decir a la ligera (en IB3) que el creciente número de apuñalamientos que se producen en determinadas discotecas de Mallorca tiene lugar por parte de ciudadanos sudamericanos. Ese escenario delictivo lo denunció Julio Bastida con información policial contrastada. En ambos casos, Josep Codony ha desmontado los ataques de la izquierda asegurando que «IB3 nunca da ni dará voz a discursos discriminatorios contra ningún colectivo».

Una vez más, la izquierda en Baleares intenta señalar a IB3 y de paso a OKBALEARES al ritmo que les marca el comité de empresa del Ente Público. Y no sólo el comité, porque recientemente el alcalde de Manacor, el separatista Miquel Oliver, ya señalaba el objetivo al que disparar a través de su cuenta oficial de la red social X.