Cronología policial de la inspección del cuerpo de la ‘pitonisa de los ricos’ hallado en una villa de Ibiza

A las 3:15 horas del 14 de octubre de 2024 se recibe aviso procedente del Puesto Principal de la Guardia Civil, informando del hallazgo del cadáver de una mujer en circunstancias inusuales. Se trataba de Flor Bellini. El cuerpo fue localizado en posición de decúbito supino sobre una mesa desnuda, presentando graves quemaduras en el lado izquierdo y hallándose además varias velas encendidas que iluminaban el cadáver.

Ante los hechos comunicados, el médico forense de guardia y el agente actuante se comisionaron en el lugar. Una vez personados, procedieron a entrevistarse con los testigos presentes, quienes manifestaron que se encontraban realizando baños alternos de agua caliente y fría entre la sauna y la piscina de la vivienda, espacios separados por unas escaleras.

Según relataron, en uno de los trayectos la fallecida decidió prolongar su estancia en el interior de la sauna, siendo supervisada periódicamente por los testigos. En una de dichas comprobaciones, la testigo doña V. Y. localizó a la mujer tendida en el suelo de la sauna, en posición de decúbito supino, con la cabeza situada bajo uno de los bancos del recinto y el lado izquierdo del cuerpo próximo a la caldera, avisando de inmediato al resto de los presentes.

Acto seguido, una de las personas allí presentes realizó una llamada al servicio de emergencias 112, desde donde se le indicó que sacaran a la mujer del lugar y la colocaran tumbada con los pies elevados. Los testigos procedieron entonces a trasladarla a una mesa cercana, siendo el punto más próximo donde podían tumbarla, colocando diversos objetos bajo sus pies para mantenerlos en alto. Asimismo, dispusieron varias velas con el fin de alumbrar la zona, debido a la escasa iluminación exterior de la vivienda a esas horas de la madrugada.

A las 4:15 horas se personaron en el lugar los servicios médicos, quienes, a su llegada, manifestaron literalmente que «ya no había nada que hacer», confirmando el fallecimiento de la mujer, encontrándose presentes componentes de la Guardia Civil.

La inspección ocular se inició a las 5:02 horas en presencia del médico forense, finalizando a las 05:34 horas, procediéndose al levantamiento del cadáver a las 06:30 horas del mismo día. En un primer momento no se observaron indicios de violencia ni de la existencia de un hecho ilícito como causa del fallecimiento; no obstante, se constató la presencia de quemaduras graves en el lado izquierdo del cuerpo, concretamente en la mano, la cadera y la pierna izquierdas.

Preguntados los testigos sobre si la fallecida consumía sustancias estupefacientes o realizaba algún tipo de ritual, respondieron afirmativamente, manifestando que solía consumir sustancias psicodélicas y que se encontraba en tratamiento con una especialista en México. Indicaron además que estaba en proceso de crear una empresa destinada a que personas con problemas psiquiátricos y psicológicos pudieran recurrir a dicho método terapéutico.

Tras la toma de declaraciones policiales, los testigos manifestaron igualmente que la fallecida se encontraba sometida a un tratamiento experimental con Ivo Inna, sustancia con efectos alucinógenos, presuntamente prescrita por un especialista en México. Añadieron que la mujer estaba descontenta con dicho experto por no prescribirle la dosis completa que solicitaba, debido a los problemas cardíacos que padecía.

Se presume que las quemaduras pudieron producirse por contacto con la caldera de la sauna. Aunque en el momento de los hechos la leña del interior ya no conservaba calor, se trata de una caldera de combustión de leña que, según los testigos, puede alcanzar temperaturas de entre 50 y 90 grados centígrados, quedando ascuas incandescentes que podrían haber provocado las lesiones.

Se hace constar igualmente que, en redes sociales, la fallecida se presentaba como guía espiritual de empresarios o «chamana emprendedora», realizando conferencias y afirmando consumir sustancias como la ayahuasca. Asimismo, se encontraba en proceso de creación de una plataforma digital, diseñada por ella misma, destinada a guiar e integrar terapias psicodélicas.

Por último, se señala que la fallecida tenía alquilado un vehículo que estaba estacionado en las inmediaciones de la villa de lujo ibicenca donde sucedieron los trágicos acontecimientos, concretamente en el Camí de sa Foradada.