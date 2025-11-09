El Consolat de Mar acogerá este lunes la fiesta del tricampeón mundial

El Illes Balears Palma Futsal recorrerá las calles de Palma para celebrar con la afición su tercera Copa Intercontinental. El Illes Balears Palma Futsal celebrará este lunes su tercera Copa Intercontinental con una nueva rúa por las calles de Palma, un recorrido que ya se ha convertido en una tradición para compartir con la afición los grandes éxitos del club en los últimos años.

Tras conquistar de nuevo el título mundial derrotando el pasado viernes al Peñarol uruguay por 4-2, en un partido muy competido, el equipo quiere conmemorar un logro histórico y agradecer el apoyo incondicional de todos los seguidores que han acompañado al conjunto balear. Será un día muy especial para compartir, junto a la ciudad, otro capítulo dorado en la historia del Illes Balears Palma Futsal.

La expedición partirá desde el Palau Municipal d’Esports Son Moix a las 18:15 horas, donde el equipo subirá al autobús descapotable para iniciar el recorrido que pasará por Camí de la Vileta, Carrer Pasqual Ribot, Carrer Rafael Rodríguez Méndez, Es Fortí, Passeig Mallorca, Jaume III, Passeig del Born, Carrer Antoni Maura y Passeig Sagrera, hasta llegar al Consolat de Mar, alrededor de las 19:00 horas, donde serán recibidos por la presidenta Marga Prohens.

El acto final contará con la presencia de autoridades, patrocinadores y aficionados, en una cita pensada para disfrutar y celebrar juntos este nuevo éxito que consolida al Illes Balears Palma Futsal como referente del fútbol sala mundial.