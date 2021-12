Para los comerciantes de Palma, tanto el Govern de Francina Armengol como el de José Hila en el Ayuntamiento han sido nefastos para la ciudad. «Han hecho las cosas fatal», pero no sólo con la gestión de la pandemia, sino con todo. Es un problema que para los pequeños y medianos empresarios viene desde lejos. Y es que al fin y al cabo, ambos dirigentes socialistas llevan más de seis años gobernando y la opinión es que «lo han hecho fatal».

«Es el peor gobierno que hemos tenido. Yo entiendo que no ha sido fácil por el virus y todas las complicaciones de la pandemia, pero es que han hecho mal muchas cosas. Los pequeños negocios no hemos recibido ayudas por parte de nadie, ni siquiera del Estado. Nada. Cero patatero. Nos han abandonado por completo. Si cerramos las tiendas, Palma muere», ha explicado Teodoro, dueño de la tienda de ropa Jorge Vázquez.

Asegura que no está nada contento, que el Govern ha hecho muchas promesas y que al final no han cumplido con nada. Así, ha manifestado que espera que en las próximas elecciones la gente tenga memoria y no vote ni a Hila ni a Armengol. Para él, son los causantes de que el centro de la ciudad esté cada vez más vacío y que el comercio de proximidad poco a poco agonice. Sus reivindicaciones no son distintas a las de la plataforma Recuperem Palma, que integra a las patronales y cientos de comerciantes.

En este sentido, la Federación de Empresarios de Comercio de Baleares (Afedeco) definió este diciembre el comercio local como el corazón de Palma. Así reclamó al Ayuntamiento un apoyo más decidido. El presidente de la asociación, Toni Gayà, recordó que los negocios locales representan un 58,65% de la actividad comercial de la ciudad, «lo que supone un 13% del Producto Interior Bruto». También Teodoro reclama más atención al pequeño comercio, «que es el que le da vida a Palma».

«Hila y Armengol están apostando mucho más por los centros comerciales que por los comerciantes de Palma. La gente, por desgracia, va a Fan, Porto Pi y al Festival. Muchos días hay colas para entrar y la verdad es que es más fácil aparcar allí que aquí. Es otro de los puntos en los que el Ayuntamiento lo ha hecho fatal. Nos están cerrando las calles con ACIRE para que la gente no se acerque a la ciudad. Cada vez hay menos personas y se nota muchísimo», ha lamentado. A pesar de que Hila ha prometido aparcamientos disuasorios, en los seis años que lleva gobernando no ha hecho ni uno. Ahora le quedan menos de dos años para que se acabe la legislatura.

Por otro lado, Cort y el Govern quieren que la gente utilice el transporte público. Sin embargo, no se preocupan en mejorarlo. El Ayuntamiento dice que ampliará la flota de la EMT, pero el problema es que el servicio es insuficiente. «Los buses no tienen la frecuencia que deberían tener. Hila dice que la gente puede aparcar en las afueras. Nadie lo hace porque quieren venir al centro. Lo que deberían hacer es mejorar el aparcamiento para apoyar al pequeño comercio. Lo que pasa es que no quieren».