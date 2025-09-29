Club de Mar-Mallorca presenta su nueva Escuela de Vela de Invierno

Club de Mar-Mallorca ha presentado su renovada Escuela de Vela de Invierno con una jornada de puertas abiertas que reunió a más de 30 niños y niñas. La actividad, celebrada los días 27 y 28 de septiembre, permitió a los jóvenes acercarse a la vela, conocer las nuevas instalaciones deportivas del club y disfrutar de una salida al mar.

Las jornadas de puertas abiertas comenzaron a las 10 horas con la bienvenida a los participantes y con una presentación del proyecto de la nueva Escuela de Vela, cuyo objetivo es formar a futuros regatistas y rearmar los equipos de competición de vela del club tras años de parón por la renovación de las instalaciones.

Tras la explicación y una visita guiada por las nuevas instalaciones, que incluyen modernas zonas dedicadas en exclusiva a la escuela de vela y una piscina infantil, los niños y niñas salieron a navegar en grupos organizados por nivel de experiencia. La actividad finalizó hacia las 13.30 horas con un refresco compartido entre todos los asistentes.

Los cursos regulares de la Escuela de Vela de Invierno darán inicio los días 4 y 5 de octubre, con horario de sábados y domingos de 10h a 14h, y están destinados a niños y niñas de entre 7 y 15 años. La oferta incluye programas de Iniciación, Perfeccionamiento y Regata, con una flota variada formada por Gamba (barco colectivo), Omega Topaz, RS Zest, Laser Picos, Europis, Optimists e ILCA.

“La Escuela de Vela es una apuesta firme del club por acercar el mar a las nuevas generaciones. Queremos que los niños y niñas aprendan a navegar, pero también que vivan la vela como un deporte de equipo, un espacio de valores y una escuela de vida”, explicó Gonzalo Roig, coordinador de actividades deportivas de Club de Mar-Mallorca, quien destacó que “Estamos muy satisfechos con la acogida de esta jornada de puertas abiertas y afrontamos con entusiasmo el inicio de la nueva escuela de vela”.

Con esta iniciativa, Club de Mar-Mallorca reafirma su compromiso con la promoción del deporte náutico de base y abre una nueva etapa para su cantera de jóvenes regatistas.