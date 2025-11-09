Hoy es domingo 9 de noviembre y Madrid está de fiesta ya que como todos sabéis, se celebra el Día de la Almudena, que es la patrona de la ciudad. Sin embargo, este año el festivo ha caído en domingo, y con ello el que muchas familias y personas en general, quieran disfrutar del día, con la procesión de la Virgen, pero también con compras, una comida o tal vez incluso una tarde de cine. Por ello, será bueno saber qué centros comerciales abren hoy, festivo 9 de noviembre, por el Día de la Almudena: estos son sus horarios.

Lo cierto es que si vives en Madrid, o estás de visita, ya debes sabe, o te habrás dado cuenta, que la actividad comercial apenas varía los domingos en la capital. Ya hace tiempo que muchas tiendas y centros comerciales abren los domingos, aunque a veces en jornada reducida. Sin embargo, ¿es lo mismo cuando además de ser domingo se trata de un día festivo como la celebración de la Almudena? Pues lo vamos a descubrir ahora mismo, porque hacemos un repaso de cuáles son los principales centros comerciales de Madrid, qué hacen en días como este y qué horarios van a tener para que en el caso de ir, no nos llevemos alguna que otra sorpresa.

Centros comerciales abiertos el 9 de noviembre en Madrid

El Día de la Almudena es sin duda, uno de los más especiales en Madrid. La ciudad vive con devoción a su patrona y aunque seguro que muchos no se pierden su procesión o la programación que se ha anunciado para hoy, incluyendo la degustación (o compra) de la famosa Corona de la Almudena, son muchas las personas que optan por vivir el día como un domingo más, yendo al centro comercial.

Pero debemos tener en cuenta que en días como este, lo que marca la diferencia es el tamaño del centro comercial y su ubicación. Los más grandes, los de referencia, tienen permiso para abrir prácticamente todos los domingos y festivos del año. Así que, en la práctica, la mayoría abre exactamente igual que cualquier otro domingo. Pero para no equivocarnos, aquí va un repaso por algunos de los más conocidos, por si estás pensando en acercarte así que toma nota:

La Gavia: Abierto de 10:00 a 22:00 horas . Todo funciona con normalidad, igual que cualquier domingo.

. Todo funciona con normalidad, igual que cualquier domingo. Plaza Río 2: También de 10:00 a 22:00 horas. Sin restricciones, aunque suele llenarse a partir del mediodía.

Sin restricciones, aunque suele llenarse a partir del mediodía. Arturo Soria Plaza: Horario de 11:00 a 20:00 horas. La restauración puede abrir algo más tarde, pero para compras conviene ir antes.

La restauración puede abrir algo más tarde, pero para compras conviene ir antes. Gran Plaza 2: Abre de 10:00 a 22:00 horas , como siempre. Sin cambios por ser festivo.

, como siempre. Sin cambios por ser festivo. Las Rosas: De 10:00 a 22:00 horas . Tiendas, cine y restaurantes operativos.

. Tiendas, cine y restaurantes operativos. Las Rozas Village: Horario especial de 10:00 a 21:00 horas. Al ser al aire libre, mejor ir pronto si no quieres aglomeraciones.

Como vemos, todos mantienen (según hemos consultado en sus respectivas webs) sus horarios como de costumbre así que no tendrás problema en ir de compras, o a comer incluso siendo hoy festivo.

¿Qué pasa con El Corte Inglés, Zara y el resto de tiendas grandes?

¿Y qué pasa con las tiendas? El Corte Inglés está abierto hoy en Madrid de 10:00 a 22:00 horas, igual que en cualquier otro domingo. Lo mismo pasa con Zara, Mango, MediaMarkt, Decathlon y otras cadenas conocidas, siempre que estén en centros comerciales abiertos.

Eso sí, de vez en cuando alguna tienda concreta puede no abrir por motivos internos. No suele pasar, pero para evitar sorpresas, lo mejor es echar un vistazo a su web o llamar antes de ir. Así vas sobre seguro y te ahorras un paseo en balde.

¿En qué cambia realmente el festivo de la Almudena cuando cae en domingo?

En la práctica, y salvo alguna excepción puntual, el Día de la Almudena en Madrid es hoy casi como cualquier otro domingo en lo que a centros comerciales se refiere. Los grandes centros abren con sus horarios habituales, la mayoría de las tiendas están disponibles y los servicios de restauración funcionan sin apenas cambios. Lo único que puede variar es que alguna cadena ajuste el horario de alguna tienda concreta, pero la tónica general es la normalidad absoluta.

Así que si hoy te apetece salir a dar una vuelta, hacer la compra, comer fuera o simplemente buscar un plan sencillo sin salir de la ciudad, los centros comerciales de Madrid estarán abiertos y funcionando como de costumbre. Si tienes dudas con alguna tienda en particular, no te la juegues: un vistazo rápido a su web y listo. Y, por lo demás, a disfrutar del domingo, aunque no debes olvidar que este año el festivo sí que trae un día extra de descanso ya que el festivo se ha movido a mañana lunes 10 de noviembre, por lo que tenemos todavía dos días de descanso, de disfrute de la ciudad y como no, de sus centros comerciales.