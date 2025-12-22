OHLA y la arquitectura de la salud: cien años levantando hospitales en tres continentes

Construir un hospital no consiste sólo en levantar un edificio de grandes dimensiones. Implica anticipar cómo evolucionará la medicina, cómo se moverán miles de personas cada día y cómo responderá la infraestructura ante situaciones críticas. En este terreno, OHLA acumula casi un siglo de experiencia y una trayectoria que la sitúa entre los grandes especialistas internacionales en infraestructuras sanitarias.

Desde sus primeros proyectos hospitalarios en la década de 1930 hasta las grandes actuaciones actuales en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, el Grupo ha participado en la construcción de más de 150 hospitales. Un volumen que se traduce en unos 8,5 millones de metros cuadrados ejecutados y alrededor de 60.000 camas instaladas, pero que, sobre todo, refleja una especialización sostenida en uno de los ámbitos más exigentes de la obra civil.

Hospitales que son ciudades en funcionamiento

La complejidad de un hospital moderno va mucho más allá de su tamaño. Son infraestructuras que deben funcionar sin interrupción, integrar tecnología médica de última generación y adaptarse a cambios constantes en los modelos asistenciales. OHLA ha desarrollado su actividad hospitalaria precisamente en ese cruce entre ingeniería, arquitectura y operatividad clínica.

Sus proyectos se conciben como espacios flexibles, capaces de crecer, transformarse o especializarse con el paso del tiempo. Esto exige soluciones constructivas avanzadas, una planificación minuciosa y una coordinación constante con administraciones, equipos médicos y gestores sanitarios.

España, un laboratorio de grandes infraestructuras sanitarias

Buena parte de esa experiencia se ha consolidado en España, donde OHLA ha participado en algunos de los mayores proyectos hospitalarios del país. Infraestructuras que hoy son piezas clave del sistema sanitario y que destacan tanto por su dimensión como por su nivel tecnológico.

El Hospital Universitario de Burgos, con más de 260.000 metros cuadrados y 744 camas, es uno de los ejemplos más representativos. A él se suma el Complejo Hospitalario Universitario de Toledo, una de las mayores instalaciones sanitarias de España, con más de 1.100 camas y un diseño pensado para integrar asistencia, docencia e investigación en un mismo entorno.

Otros proyectos como el Hospital Universitario de Cuenca, que entrará en funcionamiento próximamente, o el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, equipado con sistemas avanzados de logística hospitalaria, muestran la capacidad del Grupo para abordar realidades territoriales y necesidades asistenciales muy diferentes dentro de un mismo país.

Intervenir sin detener la actividad sanitaria

Más allá de los hospitales de nueva planta, OHLA ha desarrollado una amplia experiencia en ampliaciones y reformas complejas, donde el resto es modernizar las instalaciones sin interrumpir la atención a los pacientes. Un ejemplo claro es la ampliación y remodelación del Hospital de Manacor, en Baleares.

El proyecto, con una inversión cercana a los 59 millones de euros, supone la incorporación de nuevos espacios asistenciales, la ampliación de áreas críticas como urgencias y quirófanos y la reorganización de hospitalización y consultas externas. El resultado será un hospital con un incremento del 85% en su superficie útil, preparado para responder a las necesidades sanitarias actuales de la isla.

Proyectos reconocidos a escala global

La trayectoria hospitalaria de OHLA ha trascendido el ámbito nacional y ha sido reconocida por algunos de los organismos más relevantes del sector de la construcción. En los últimos años, la compañía ha sido distinguida en varias ocasiones con los ENR Global Best Projects Award en la categoría de Salud.

Estos reconocimientos han puesto el foco en proyectos muy distintos entre sí, pero unidos por un mismo denominador común: la capacidad de ejecutar infraestructuras sanitarias en contextos especialmente exigentes. Desde el National Forensic Mental Health Services Hospital en Irlanda, especializado en salud mental, hasta el Hospital de Curicó en Chile, diseñado con avanzados sistemas antisísmicos, o el Hospital de Sullana en Perú, preparado para operar en condiciones climáticas extremas.

América: hospitales para contextos críticos

En Estados Unidos, OHLA ha participado en centros hospitalarios de referencia como el South Miami Hospital, el Nicklaus Children’s Hospital o el UHealth Lennar Foundation Medical Center. Proyectos donde la integración tecnológica, la seguridad del paciente y la eficiencia operativa son determinantes.

En Latinoamérica, la compañía ha desarrollado hospitales concebidos para responder a riesgos naturales específicos, como terremotos o fenómenos climáticos severos. El Hospital Dr. Gustavo Fricke, en Viña del Mar, o el propio Hospital de Curicó son ejemplos de infraestructuras diseñadas para mantener su operatividad incluso en situaciones de emergencia.

Una experiencia acumulada con visión de futuro

Casi cien años después de sus primeros hospitales, OHLA mantiene una posición destacada en el ámbito de las infraestructuras sanitarias. Su porfolio internacional, que supera los 150 centros hospitalarios, no sólo habla de volumen, sino de una especialización construida proyecto a proyecto, país a país.

En un contexto marcado por el envejecimiento de la población, la innovación médica y la necesidad de sistemas sanitarios más resilientes y eficientes, esa experiencia acumulada se convierte en un activo clave.