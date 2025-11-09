Una rusa borracha siembra el caos en Santa Catalina: da un puñetazo a un sanitario e increpa a un taxista

Madrugada complicada en el barrio de Santa Catalina. La Policía Local de Palma ha abierto una investigación a una mujer de 59 años y de nacionalidad rusa por propinarle un brutal puñetazo en la nariz a un sanitario cuando iba a atenderla por una herida sangrante en la cabeza.

Los hechos ocurrieron concretamente el pasado martes 4 de noviembre en la calle Sant Magí, cerca de Sa Feixina, durante una madrugada que parecía que no iba a dar problemas. En un momento dado, una ambulancia fue requerida para atender a una mujer con signos evidentes de intoxicación etílica y con la cabeza totalmente ensangrentada por una herida.

Un técnico sanitario se acercó a la ahora investigada para prestarle ayuda, momento en el que fue brutalmente agredido de forma sorpresiva en la nariz. Inmediatamente, la mujer, que estaba fuera de sí, arrojó material sanitario contra otro técnico y se marchó furiosa del lugar.

Más tarde, la denunciada solicitó presencia policial por el dolor que le causaba la herida y finalmente acudió a un centro médico de la capital balear, donde le diagnosticaron un trauma en el tabique nasal. La noche no terminó aquí para esta mujer, quien tras salir del hospital se dirigió a la Avenida Argentina e increpó a un taxista porque se negaba a prestarle servicio debido a su estado.

Debido a la actitud de la mujer, el trabajador requirió una patrulla de la Unidad de Intervención Inmediata (UII) de la Policía Local, quien enseguida comprobó que se trataba de la misma persona implicada en la agresión al personal sanitario. Pese a la llegada de una ambulancia medicalizada del 061, la mujer volvió a rechazar asistencia sanitaria.

Por estos hechos, y tras la denuncia formal de la víctima, se instruyeron las diligencias correspondientes que fueron remitidas a la autoridad judicial, y ahora se le acusa de un delito de lesiones.