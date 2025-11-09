Gipuzkoa-Fibwi Palma: vuelta a la competición de los mallorquines

Dos semanas después de su último partido, el Fibwi Mallorca Bàsquet Palma afronta hoy a las 18.30 el encuentro que marca su vuelta a la competición. Tras ser el equipo que descansaba de los 17 que forman la Primera FEB, el conjunto que dirige Pablo Cano visita otra cancha histórica como es el Amenabar Arena, la casa del Inverready Gipuzkoa Basket. Illumbe será el escenario en el que el Fibwi Mallorca Bàsquet Palma tratará de regresar a la senda de las victorias tras la buena imagen, a pesar del resultado final, ofrecida en su visita al Flexicar Fuenlabrada.

Los pupilos de Pablo Cano vuelven a la liga con las pilas cargadas y con dos semanas de trabajo en las que el cuerpo técnico liderado por el preparador uruguayo ha estado trabajando en seguir acoplando el equipo y recuperando a algunos jugadores que acabaron el encuentro en Fuenlabrada con molestias físicas.

De cara al partido de hoy Pablo Cano no podrá contar con Juan Bocca que sigue recuperándose de la lesión que sufrió en el partido contra el Cajarural CB Zamora y tiene al resto de jugadores del plantel disponibles para afrontar un encuentro en el que el Fibwi Mallorca se verá las caras con un rival que llega al partido buscando también sumar una victoria que le haga salir de la zona baja de la tabla.

El equipo que entrena Sergio García cuenta con una plantilla en la que se encuentra un viejo conocido de la afición mallorquina como es Mikel Motos, jugador del primer equipo del CB Imprenta Bahía San Agustín en la temporada 18-19 en la que el club rozó el ascenso a la Liga Endesa. Jugadores como el ex Força Lleida Nacho Varela, el Korsantia, Manex Ansorregui o Javier Nicolau dan forma a un equipo que volverá a suponer una seria prueba para los de Pablo Cano en su lucha por seguir sumando triunfos en la temporada del regreso del club a la Primera FEB.