El BOIB de Baleares lo hace oficial: ya puedes pedir las ayudas al alquiler 2025 y así hay que hacerlo

El Govern balear ha abierto el plazo para tramitar las solicitudes para la convocatoria de ayudas al alquiler del año 2025, que acabará el 15 de diciembre.

La partida de la convocatoria para este año es de 9,3 millones de euros, de los que 7,1 millones provienen de fondos estatales a través del plan estatal de vivienda y 2,2 millones de fondos propios de la Comunidad Autónoma.

Teniendo en cuenta la situación del alquiler en las Islas y de cara al futuro plan estatal de vivienda, el Govern ha solicitado un aumento del límite máximo de la renta mensual de alquiler, para que pueda superar los 900 euros y que una mayor parte de la población pueda beneficiarse de esta ayuda.

De acuerdo con las condiciones establecidas por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, estas ayudas cubren un máximo del 50% de la renta de hasta 900 euros mensuales, con un límite de ayuda por vivienda de 3.000 euros anuales.

Quién tiene derecho a la ayuda al alquiler de Baleares 2025

Para poder acogerse a la convocatoria, como regla general, los ingresos de la unidad de convivencia no podrán ser superiores a 25.200 euros anuales, tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem).

Este límite aumenta en determinados casos: hasta 33.600 euros si se trata de una familia numerosa de categoría general, de personas con discapacidad o víctimas del terrorismo; y hasta 42.000 euros en el caso de familias numerosas de categoría especial, de personas con discapacidad con un grado reconocido igual o superior al 33 por ciento o de víctimas de violencia de género.

Los requisitos para optar a las ayudas son ser titular de un contrato de alquiler de una vivienda; que la vivienda alquilada constituya la residencia habitual y permanente de la persona solicitante; que los titulares del contrato tengan nacionalidad española o residencia legal; cumplir con los requisitos de ingresos máximos establecidos; que la renta máxima del alquiler sea igual o inferior a 900 euros mensuales; y estar al corriente del pago del alquiler en el momento de la solicitud.

Cómo pedir las ayudas al alquiler 2025 de Baleares

Las solicitudes se pueden tramitar de forma telemática en la página web del Govern y las personas que necesiten apoyo en la tramitación pueden pedir cita presencial.

La persona beneficiaria debe destinar obligatoriamente esta ayuda al pago de la renta y no puede compatibilizarla con ninguna otra ayuda para el pago del alquiler del Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022-2025, ni con las que, con la misma finalidad, puedan conceder la Comunidad Autónoma, las entidades locales o cualquier otra administración o entidad pública.

No se consideran afectados por esta incompatibilidad los supuestos excepcionales de ayudas para personas beneficiarias víctimas de violencia de género, víctimas de trata con fines de explotación sexual, víctimas de violencia sexual, personas objeto de desahucio de la vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables, así como las personas perceptoras de prestaciones no contributivas de la seguridad social ni las beneficiarias del ingreso mínimo vital.

Plazo para solicitar las ayudas al alquiler de Baleares 2025

