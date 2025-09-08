Baleares asfixiada: llegan a Mallorca y Formentera 24 nuevos inmigrantes ilegales en tres pateras

Las Islas Baleares siguen asfixiadas por la continua llegada de pateras a sus costas. El archipiélago ha recibido durante la madrugada de este lunes un total de 24 inmigrantes ilegales a bordo de tres pateras.

La primera embarcación ha llegado a las 02:00 horas, momento en el que la Guardia Civil ha procedido al rescate de seis personas de origen magrebí a una milla al sur de Formentera. Ha intervenido el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil; indicativo Puesto P. de Sant Josep y Salvamento Marítimo.

El segundo cayuco ha sido rescatado a las 06:46 horas en aguas de Cala Galiota, en la Colonia de Sant Jordi, Mallorca. A bordo iban cinco personas de origen magrebí. Han intervenido en el rescate la Guardia Civil de Santanyí y la Policía Local de Ses Salines.

La última patera en llegar lo ha hecho a las 07:16 horas, momento en el que el Servicio Marítimo de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo han procedido al rescate del cayuco a cinco millas del sur de Formentera, donde iban trece magrebíes a bordo.

Hay que recordar que el Govern balear que preside Marga Prohens (PP) ha pedido entrar en situación de contingencia migratoria, que permitiría «hacer actuaciones más rápidas y que el Estado asuma la responsabilidad de la contingencia como actuaciones de origen desde Argelia para que no haya salidas o activar Frontex».

La petición la trasladarán al Gobierno de España tan pronto como se publique el decreto que regula el reparto de menores no acompañados (menas) procedentes de las Islas Canarias a las Comunidades Autónomas.