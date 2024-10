El ex presidente José María Aznar ha recordado este jueves en la gala del III aniversario de OKBALEARES que él es una víctima del terrorismo de ETA y que ve con preocupación cómo «España ha sido entregada a aquéllos que quieren acabar con ella». «El actual presidente del Gobierno no es rehén de nadie. Ha llegado al límite de pactar con los herederos de los terroristas. Y lo digo yo, en mi condición de víctima del terrorismo, algo de lo que pocas veces he hablado, pero que me hace sentir mucho más cerca de las víctimas», ha afirmado. Aznar también se ha referido a la corrupción: Es difícil que exista un círculo tan brutal de corrupción como el que existe en torno a la presidencia del Gobierno».

A los 34 años, era presidente de la Junta de Castilla y León, a los 37 estaba a los mandos del Partido Popular y a los 42 se convirtió en presidente del Gobierno. Durante dos legislaturas llevó a España a unas cuotas de influencia internacional nunca vistas y mejoró la situación económica del país hasta puntos insospechados. Este jueves 10 de octubre José María Aznar ha sido el invitado especial de la gala del tercer aniversario de OKBALEARES. Una oportunidad de oro para escuchar de nuevo al político que puso a España en el mapa del concierto internacional.

Aznar se ha referido al ambiente asfixiante que vive la prensa con un Gobierno que busca amordazarla: «Estos son unos momentos muy complicados. Quiero recordar que yo soy hijo, nieto y sobrino de periodistas. Siempre he vivido el ambiente de la comunicación y lo siento como algo mío. Por eso, tratar de perturbar la libertad de expresión en una democracia, como está sucediendo ahora, me parece muy grave y debemos ser conscientes del estado tan delicado en el que vivimos», ha dicho.

Sobre la deconstrucción nacional, Aznar ha sido tajante: «El proceso de deconstrucción nacional de España es la deslegitimación constitucional. ¿Qué es lo que te dicen? Te dicen ‘Ah, no, la Transición democrática que nos trajo hasta acá y que está basada en la Constitución, tiene manchas de origen y, por lo tanto, hay que deslegitimarla’. Y donde hay que volver es a la ilegitimidad de origen, que es a la legitimidad republicana, preguerra civil. ¿Qué es eso? Eso es romper políticamente la Transición democrática. Y eso es empezar la deconstitucionalización de España, porque está basada justamente en la Transición y en la Constitución del 78. Y ese vaciamiento es un vaciamiento que ha empezado, ya que todos los días se ve que institucionalmente todos los días se ve cuando el presidente del Gobierno».

¿Cuál es la consecuencia de todo eso? Aznar lo ha dejado meridianamente claro. «El objetivo de Bildu es la destrucción de España, es la destrucción de la Constitución y la deconstrucción nacional de España. Es romper el marco de convivencia entre españoles. Están ganando y están ganando porque el Gobierno de España es cómplice de ellos. El presidente actual del Gobierno quiere que ocurra lo que está ocurriendo. A mí eso me parece absolutamente inaceptable y canallesco, pero desde un punto de vista político me parece un error de una magnitud inmensa. España y un país, cualquier país, tiene que tener unas bases morales, unas bases éticas y esas bases morales, esas bases éticas y esas bases políticas», ha afirmado.

Blanqueamiento del terrorismo

«Aquí está el resultado. Ahí empezó no sólo un proceso de blanqueamiento del terrorismo, sino algo más grave, ahí empezó una negociación política que ha acabado con Bildu en el poder. Ahí está como consecuencia el traspaso de las competencias de prisiones al País Vasco o la concesión del tercer grado a terroristas de ETA o la condición de imprescindible de Bildu para la investidura del Gobierno, o que la ley de seguridad ciudadana se pacta con los herederos de ETA. Lo último ya es que siguiendo una política deleznable van a salir a la calle terroristas y asesinos», continuó Aznar.

Aznar ha sido categórico sobre cuáles son los objetivos de los herederos de la ETA: «No se puede poner en la calle a delincuentes con graves delitos de sangre contra ciudadanos españoles. Mi sucesor empezó a decir que el concepto de la nación española era opinable, discutible y opinable. Bueno, pues no, el concepto de la integridad de la nación española no es discutible y está está consagrado efectivamente en la Constitución».

«La deconstitucionalización de España empieza por la descripción de la nación española. Y entonces ahora estamos en eso y ahora nos hemos tenido. Pues mire usted, hay un golpe de Estado en España y primero se elimina el delito de sedición. Luego se producen los indultos. Ahora se produce, como ha dicho muy bien Marga Prohens, una inaceptable, inconstitucional e inconstitucional ley de amnistía. Se produce una entrega total. Es difícil encontrar un ambiente tan irrespirable como el de España ahora, y lógicamente, democráticamente, se tendría que solventar por elecciones. Es decir, es difícil que confluyan tantas circunstancias. Verdaderamente deprimente para un país como están pasando ahora. Es difícil que exista un círculo tan brutal de corrupción como el que existe en torno al a la presidencia del Gobierno», ha afirmado Aznar.