El ex presidente José María Aznar ha alertado este jueves de que «España vive, por primera vez, un populismo radical desvergonzado». Lo ha hecho en el coloquio que ha compartido con el director de OKDIARIO, Eduardo Inda, durante la celebración de la gala del III aniversario de OKBALEARES.

«Ellos deciden qué es lo que se puede publicar y qué es lo que se puede publicar. Ellos deciden qué es lo que es verdad y lo que no es verdad. Ellos deciden quién puede informar y quién no puede informar. Ellos deciden qué es delito y qué no es delito. En eso estamos viviendo. ¿Y eso cómo se le llama? Pues eso se le llama populismo radical, desvergonzado. Es la institucionalización de la mentira», ha explicado Aznar.

«Es decir, no sales de tu asombro muchas veces. Es decir, ‘oiga, mire usted, sale una persona a hablar en nombre del Gobierno, tú dices esto es una mesa’, para que luego salgas una persona después del Consejo de Ministros y te dice ‘no, está usted equivocado, eso no es una mesa. ¿Qué se ha creído usted? Usted no es un progresista. Yo le digo que eso no es una mesa’», ha ironizado ante las risas de los asistentes.

Aznar también se ha referido a la reforma Txapote poniendo el acento en la responsabilidad del Gobierno: «La norma hubiese salido igual. Es decir, que haya una equivocación siempre es rechazable. Pero es mucho peor hacer la propuesta, claro, y aprobarla sin explicarla. Sin que la opinión pública lo supiera, sin tener un debate parlamentario sobre ello, serio, explicando lo que iba a pasar. Eso tiene una responsabilidad que está en el Gobierno, no tiene responsabilidad, que es una responsabilidad infinitamente mayor a otra responsabilidad como la responsabilidad de haberse equivocado en una votación. Vamos a poner el acento donde hay que ponerlo, porque realmente eso es lo grave».

Aznar y Miguel Ángel Blanco

«Los asesinos que tú dices que van a salir de la cárcel salen porque esa norma se aprueba y se hubiese aprobado si no se hubiese equivocado. Pero yo quiero recordar una cosa de Miguel Ángel Blanco, porque yo lo viví. Yo hablé, yo tuve que llamar a los padres de Miguel Ángel Blanco para decirles no solamente lo que había pasado y a su hermana, sino decirles el Gobierno no iba a aceptar ningún chantaje. La sentencia de Miguel Ángel Blanco estaba ya hecha. Lo que querían los terroristas ya estaba decidido. Lo que querían los terroristas era humillar al Estado, humillar a la nación española en una negociación y luego encontrarse además con el asesinato de Miguel Ángel Blanco», explicó.

Aznar ha dejado claro que no hay que pactar jamás con asesinos. «Yo no voy a hacer jamás pactar con chantajistas de esa manera, pactar con asesinos. No se puede pactar con los que han defendido el terror, con los que han ejercido el terror, con los jefes del terror. No se les puede blanquear. No se les puede dar la razón ni se les puede dar responsabilidad ni autoridad ninguna. El que lo hace terminará mal. Y eso es lo que tengo que decir sobre eso, porque eso afecta no solamente a las víctimas. No solamente afecta a la estabilidad política de España, afecta también a la fibra moral que tenemos que tener los españoles», ha dicho Aznar.