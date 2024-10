Es muy poco frecuente escuchar a un político hablar con solvencia sobre nuevas tecnologías. No es el caso de José María Aznar, que en el coloquio que mantuvo con Eduardo Inda durante la celebración este jueves del III aniversario de OKBALEARES en Palma de Mallorca, se explayó con soltura sobre la Inteligencia Artificial y llamó la atención sobre el hecho de que «nunca en la historia el ser humano había inventado máquinas con capacidad para sustituirlo».

«Habíamos inventado bombas para destruir el mundo, pero no sistemas que nos puedan tomar el relevo a nosotros mismos. La inteligencia artificial generativa acaba en la capacidad autónoma de las máquinas de pensar en sí mismas y en tomar decisiones por sí mismas», ha explicado Aznar.

«Lo estamos viendo todos los días. Un americano medio consulta su móvil 141 veces de media cada día. El grado de dependencia es de tal envergadura que no alcanzamos a comprender las consecuencias. Estamos dejando que los robots organicen nuestra vida. En los próximos años lo que va a ocurrir es que deberemos solventar como solucionaremos las relaciones con las máquinas. Es una dimensión que no hemos visto nunca. ¿Puede hacer que desaparezca la humanidad? Desde luego que puede», ha pronosticado.

«Está produciendo una concentración de poder cada vez en menos manos. Las grandes empresas tecnológicas cada vez tienen más poder porque es muy difícil desarrollar inteligencia artificial si empiezas de cero. Necesitas muchísimo dinero y eso no lo tiene cualquiera. El problema es saber quién de entre estas grandes empresas tiene más datos. Se dice que en 10 años el 90% del tráfico en internet estará creado por la inteligencia artificial. Si todo eso se une a los sistemas de destrucción que existen nos encontramos ante un escenario complicado», ha seguido explicando.

«Le dedico muchas horas al estudio de esto porque me preocupa mucho. Hay que exigir las que empresas tecnológicas sean transparentes. Hay que saber qué datos introducen porque pueden estar llenos de prejuicios de todo tiempo. Hay algoritmos creados expresamente para alentar la polarización. No podemos mirar hacia otro lado. De esto tampoco se puede hablar en España, y se podría preguntar por qué no se han aplicado parte de los fondos europeos en entender lo que está pasando. ¿Qué principios éticos vamos a defender? La inteligencia artificial tiene riesgos que sólo podrán ser controlados por sociedades que refuercen sus valores humanísticos que refuercen el sentido ético y moral de la vida. Debemos inculcarles a las máquinas nuestros valores, pero debemos ser con ellas mucho más exigentes que con nosotros mismos», ha concluido.