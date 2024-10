Aznar: «¿Qué votaría yo en las elecciones de EEUU? Probablemente no votaría»

José María Aznar también ha querido hablar de las elecciones de Estados Unidos. Luego de meditar durante unos segundos ante la pregunta de Eduardo Inda sobre a quién votaría en las próximas elecciones del próximo 5 de noviembre, el ex presidente soltó una respuesta fuera de guion: «Si yo supiera quien iba a ganar las elecciones americanas sería un sabio. Están extraordinariamente ajustadas y dependen de un estado o dos a lo sumo. ¿Qué votaría yo si fuera americano? Probablemente no votaría».

«Me preocupa lo que pase porque Estados Unidos sigue siendo una gran potencia y su situación no es la mejor. La polarización en el país es enorme. Desde los tiempos de la Guerra de Secesión, con la esclavitud de por medio, no se vivía una tensión semejante. Ni siquiera durante la guerra de Vietnam. En Estados Unidos, a diferencia de otros países, la gente quiere llevar armas. No es una situación irrelevante. La situación interna no es la más deseable porque al final nuestra seguridad y nuestra estabilidad depende en gran medida de Estados Unidos2, ha dicho Aznar.

«Si uno analiza lo que pasó en Europa entre las dos guerras fue que desde el principio del siglo XX ya se vio que la gran potencia del mundo iba a ser Estados Unidos porque los europeos decidimos suicidarnos con las dos guerras. En la Primera Guerra mundial Francia e Inglaterra ya eran dependientes de Estados Unidos. Cuando se creó la Sociedad de Naciones los Estados Unidos decidieron no participar y nadie pudo llenar su vacío. Ese fue un elemento determinante para la expansión del fascismo, el nazismo y el comunismo. Por eso después de la II Guerra Mundial sólo bajo la amenaza soviética Estados Unidos reaccionó y se crearon primero la OTAN y luego la Unión Europea», continuó.

Y aquí Aznar lanzó una reflexión interesante: «La polarización es una de las consecuencias negativas de la revolución tecnológica, que no sirve para unir a la gente, sino para dividirla. Quien tiene el poder de desarrollarla lo sabe y lo utiliza porque la polarización produce más negocio que el consenso».