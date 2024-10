El ex presidente José María Aznar ha sido el invitado de honor de la gala del III aniversario de OKBALEARES celebrada este jueves en Palma de Mallorca. Aznar ha sido muy claro alertando del «proceso de deconstrucción que empieza poniendo en duda que España sea una nación». Aznar ha sido contundente: «Quieren convertirla en un Estado, lo que históricamente es un disparate. España no es un Estado plurinacional, España no es un campamento. España es una de las naciones históricas más importantes del mundo».

«Te dicen que la Transición democrática tiene manchas de origen y hay que legitimizar la identidad republicana previa a la Guerra Civil. Eso es acabar con la Constitución del 78. Cuando el presidente del Gobierno va a Barcelona a ver al presidente del Parlament lo que está diciendo es que Cataluña es una nación. Igual sucede con el País Vasco. Eso empezó hace tiempo, cuando entró Zapatero en mi sustitución. El concepto de España no es discutible y está marcado en la Constitución», ha explicado Aznar.

El ex presidente ha recordado todos los asaltos a las instituciones que ha cometido con total impunidad Pedro Sánchez y ha augurado «sin lugar a dudas» que éste intentará llevar a cabo dos referéndums. «Primero se elimina el delito de sedición, luego los indultos, ahora la ley de amnistía, la entrega del poder a Bildu. ¿Qué queda ahora, después de esto? Dos cosas. La consulta de autodeterminación y la consulta para la Jefatura del Estado. No será jurídicamente vinculante, pero sí políticamente inevitable. Lo siguiente será el referéndum sobre la Jefatura del Estado, y creo que si pueden eso sucederá en esta legislatura. Habrá dificultades de aplicación, pero estos pasos ya están dados y definidos», afirmó.