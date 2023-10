El Ayuntamiento de Felanitx inicia la compra directa del edificio de La Bella Vista

El Ayuntamiento de Felanitx ha iniciado la compra directa del edificio de La Bella Vista, una vez ha tenido clara la información de la extensión de los terrenos anexos al edificio.

En una nota de prensa, el Consistorio ha informado que aunque ya había anunciado su intención de comprar el edificio de La Bella Vista, no ha podido ser hasta ahora que se han iniciado los trámites, debido a que el inmueble, propiedad de las monjas Germanes de la Caritat, no tenía las referencias catastrales al día. Por este motivo, hasta que no se ha resuelto este trámite burocrático no se ha podido reactivar el proceso de adquisición de La Bella Vista.

Ahora, el Ayuntamiento de Felanitx ha puesto en marcha los trámites correspondientes para empezar la adquisición de este edificio emblemático situado en el Puig del Call, junto al oratorio del Calvari.

Fue en febrero de este año cuando las monjas de la Caritat de Sant Vicenç de Paül presentaron al Ayuntamiento de Felanitx una propuesta de venta por un precio de 150.000 euros. Después de varias reuniones entre las partes, la Federación de Asociaciones de Vecinos, los Amics del Calvari y los portavoces de los grupos políticos municipales, el Ayuntamiento acordó su intención de comprar el inmueble.

La alcaldesa de Felanitx, Catalina Soler, ha explicado que «ha habido que esperar a tener la delimitación catastral de la finca para poder iniciar el proceso para comprar un edificio emblemático para el pueblo de Felanitx». «Después del ofrecimiento que hicieron las Germanes de la Caritat, el Ayuntamiento de Felanitx no se podía quedar de brazos cruzados», ha añadido Soler, «y dejar escapar este edificio simbólico». «Ahora que ya conocemos la extensión del terreno y tenemos su certificado por parte del Catastro es cuando hemos podido poner en marcha la compra de este edificio», ha concluido.

Después de la compra será el momento de decidir el futuro de La Bella Vista y hablar con las administraciones supramunicipales, Govern y Consell de Mallorca, para llevar a cabo la recuperación y el mantenimiento de todo el espacio.

El edificio de La Bella Vista tiene una superficie de 700 metros cuadrados y los terrenos anexos han resultado ser de poco más de 2.900 metros.

En concreto, se trata de una edificación construida por ‘mossèn’ Miquel Planas en 1851. El oratorio adjunto está dedicado al Santo Cristo y es propiedad de la Iglesia. En el camino que se construyó hay las diferentes estaciones del Calvario, recoge Europa Press.