La verbena de Sant Agustí de Felanitx celebrada este lunes ha dejado imágenes de descontrol y masificación en los accesos que daban al interior del parque de Sa Torre. Muchos jóvenes saltaron las vallas y barreras que limitaban el aforo, impidiendo que la fiesta se desarrollase con normalidad. Por ello, el Ayuntamiento de Felanitx ha anunciado que en 2024, la verbena Kais no se celebrará el día de Sant Agustí, pasará a ser de pago, para mayores de 18 años y los residentes del municipio podrían disponer de una pulsera para facilitar su acceso.

Cabe destacar que el consistorio redujo en 1.000 personas el aforo debido al temporal que azotó Baleares el pasado domingo. Aun así, se han registrado colas de más de una hora para acceder a la verbena, por lo que provocó un escenario de caos e incertidumbre. Por ello, el Ayuntamiento ha pedido disculpas a los felanitxers que «desistieron y se marcharon antes al ver la situación, las colas y el alud de gente congregada en los exteriores del recinto y no pudieron disfrutar de la fiesta con normalidad».

El consistorio ha explicado que el problema se originó sobre las 20.00 horas cuando se congregaron unas 5.000 personas en los alrededores del parque municipal cuando el aforo ya estaba lleno. Han resaltado que «si se produjeron colas fue precisamente porque no se permitió más acceso que el previsto». En este sentido, reiteran que el aforo del parque «en ningún momento se sobrepasó» y las personas que saltaron las barreras «fueron inmediatamente identificadas y expulsadas del recinto».

Por ello, la alcaldesa de Felanitx, la popular Catalina Soler, ha anunciado que «se tomarán medidas drásticas para que no se repita esta situación» a partir del año que viene. En este sentido, la verbena Kais no se hará el día de Sant Agustí, pasará a ser de pago y para mayores de 18 años, para «evitar el efecto llamada». También se planteará la opción de hacer una pulsera o un distintivo para los residentes en el municipio y también habilitar dos accesos distintos, uno para empadronados y otro para no residentes.

«Se estudiarán todas las posibilidades para que el día de Sant Agustí sea para el disfrute de la gente del municipio. Lo que no se puede permitir es que una verbena ensucie el nombre de Felanitx y mucho menos haga daño a las fiestas, porque ante todo están hechas para que los felanitxers las puedan disfrutar plenamente», ha aclarado Soler.