Arranca hoy la IX Puerto Portals Dragon Winter Series

La clase Dragón vuelve a Mallorca para la novena edición de la Puerto Portals Dragon Winter Series, una competición que reunirá a 42 embarcaciones de una docena de países a lo largo de los meses de noviembre, diciembre y enero y que se ha convertido en una toda referencia para esta categoría en Europa.

La primera ronda de la regata, que organiza el Club de Regatas Puerto Portals y que cuenta con el apoyo de la Asociación Nacional de Clase Dragón, la Federación Balear de Vela y la Asociación Internacional de Dragón, se disputará hoy, el sábado y el domingo.

La elevada participación de equipos este año en la IX Puerto Portals Dragon Winter Series viene impulsada por la celebración de la Dragon Gold Cup en 2026, que tendrá lugar Puerto Portals en el mes de marzo y en la que tomarán parte muchos de estos equipos. Se trata de una competición de Coeficiente 0, lo que equivale a un Campeonato de Europeo o un mundial, lo que garantiza el máximo nivel y se espera contar con unos 80 barcos en la línea de salida.

La IX Puerto Portals Dragon Winter Series estará formada por tres rondas, cuyas fechas serán 21-23 de noviembre, 12-14 de diciembre y 23-25 de enero. El programa incluye un máximo de 18 regatas en total, con hasta dos mangas diarias, bajo un recorrido barlovento-sotavento en la bahía de Palma y con la posibilidad de introducir descartes a partir de la quinta y la décima segunda prueba. La organización ofrece premios para los tres primeros clasificados en la categoría general y para el mejor en la división Corinthian.

“Siempre hacemos cinco meses de regatas para la clase Dragón, por eso esta temporada haremos tres eventos de la Dragon Winter Series, luego la Copa Mediterráneo que se disputará en febrero y acabaremos en marzo con la Puerto Portals Dragon Gold Cup”, explica Marta Reynés, directora del Club de Regatas Puerto Portals y coordinadora deportiva del evento.

Los dos mejores barcos de la última edición de las Puerto Portals Dragon Winter Series ya han confirmado su regreso a Mallorca para luchar por el título en la novena temporada. El portugués Easy, tripulado por Michael Zankel, logró la victoria tras un vibrante final en la que superó al austriaco Basic Logic.

La previsión meteorológica para hoy pronostica viento fuerte y frío de componente Norte en la Bahía de Palma. “El tiempo está muy cambiante estos días y tenemos partes que indican que va a soplar muy fuerte y otros no tanto. Si tenemos 20 o 22 nudos de viento constante, la regata se podría hacer perfectamente, el problema es si entran rachas por encima de los 30 nudos”, apunta Marta Reynés.

La competición está programada a partir del mediodía, mientras que el sábado y el domingo las salidas se podrán dar a partir de las 11.00 horas. Al final de la competición se realizará una entrega de premios para los ganadores del evento de este fin de semana.