Después de dos legislaturas y casi ocho años ya dirigiendo el cuartel de San Fernando y pese a las promesas realizadas tras una caótica gestión del Cuerpo de la Policía Local, los socialistas con el alcalde de Palma, José Hila, al frente, renuncian a realizar el esperado plan de reordenación policial pese a las numerosas gestiones y reuniones celebradas estos años, entre el área de Seguridad Ciudadana de la concejala socialista, Joana Maria Adrover, y los sindicatos.

En todo este tiempo, la coalición de gobierno de PSOE, independentistas de Més y Podemos, tras cargarse y desmantelar la pasada legislatura el modelo policial del anterior gobierno del PP, no ha sido capaz de poner en marcha un plan de gestión propio.

Un proyecto policial para reestructurar una plantilla de apenas 730 efectivos activos donde faltan más de 300 agentes, con una Junta de Mandos en cuadro, y donde las carencias en materia de personal se saldan con millonarios desembolsos en horas extra entre altos mandos policiales de una ciudad que es, en estos momentos, la quinta más insegura de España.

Por tanto, las propuestas para la redacción de este plan que en la propia intranet de la Policía Local ha ido subiendo el Intendente Jefe, José Luis Carque, a lo largo de la presente legislatura, se que han quedado en una densa humareda y lo único que el tándem Adrover-Carque ha hecho en toda la legislatura es quitar a 59 agentes de sus destinos para que hagan de policías de barrio. Nada más.

Adrover prometió a los sindicatos que con ese plan haría una mejor distribución del trabajo, aplicando unos coeficientes correctores que mejorarían la acción policial, eliminando la arbitrariedad y discriminación que hoy existe entre unas unidades y otras, en la concesión de días de libranza, pese a trabajar las mismas jornadas en horario nocturno, festivos y fines de semana.

También contemplaba la reorganización de algunas unidades, mejorando la movilidad entre ellas y que incluso, en algunos casos, los agentes podrían aumentar sus emolumentos en forma de complementos.

Desde un primer momento, los sindicatos policiales dejaron claro que la reivindicación histórica de los citados coeficientes correctores era una línea roja que no iban a olvidar en la reciente negociación del refuerzo de verano de este año. De hecho la concejala socialista se comprometió en mesa de negociación a su aplicación si el plan de vigilancia veraniega se aprobaba. Algunos sindicatos creyeron su palabra, dieron el visto bueno al plan de refuerzo estival esperando la aplicación de los coeficientes en breve, y aún continúan esperando.

La no aprobación del prometido plan de reordenación le fue comunicada a los sindicatos en la denominada mesa general de funcionarios, donde el concejal socialista de Función Pública, Adrián García, afirmó que no entra dentro de sus prioridades, y culpó directamente a su compañera de filas de Seguridad Ciudadana de haberse comprometido a ello, «y no respondemos de los compromisos de otros», dijo García, según reveló posteriormente el sindicato CSIF en su boletín informativo.

Además, y ante la indignación de los representantes sindicales, éstos le preguntaron por la aplicación de los coeficientes correctores, y su respuesta fue que tampoco es el momento, porque supone mucho esfuerzo para su área y no lo puede asumir.

De la reestructuración global que pide a gritos el cuartel desmontando la errática organización actual, y que los sindicatos han ido negociando en cada mesa negociadora con la edil Adrover, nada de nada, dado que como ha advertido García, su compromiso era sólo realizar esa reordenación en el Cuerpo de Bomberos. La de la Policía Local queda para el próximo equipo de gobierno que salga de las urnas en las municipales de mayo, tras ocho años con los socialistas dirigiendo el cuartel de San Fernando.