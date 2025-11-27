Adiós a cocinar en Navidad: Mercadona sorprende con la novedad gourmet más esperada

Adiós a cocinar en Navidad: Mercadona sorprende un año más con la novedad gourmet más esperada. La compañía se prepara para asombrar a sus clientes durante las fiestas navideñas con un surtido de charcutería que recupera éxitos de años anteriores, especiales en estas fechas, e incorpora novedades.

En concreto, la compañía recupera los Bocaditos de Papaya; la Tabla de Delicias de Queso rellenos de mermelada, compuesta por caprichos de pimiento asado, bocaditos de crocanti y bocaditos con topping de piña; los Caprichos de Manzana, elaborados con leche de vaca y cabra y rellenos de confitura de manzana; la Crema de Queso Brie con Trufa, un aperitivo ideal para acompañar tostadas, pan y picos; el Chorizo y el Salchichón Ibéricos; el Paté Ibérico con Trufas, de sabor intenso y textura suave; el Paté de Oporto, suave y con un toque dulce y afrutado de vino de Oporto que lo hace ideal para acompañar con quesos y frutos secos; la Mousse de Pato a la Pimienta Verde, de textura ligera y untable; y la Tabla de Patés de Pato, con un surtido de cinco sabores diferentes.

A todo ello se suman novedades en quesos, disponibles desde hoy en los supermercados de la compañía y que no pueden faltar en estas fechas. Destaca el Queso Curado Jalapeño, elaborado con leche pasteurizada de oveja y jalapeño verde; está presente en todas las tiendas salvo en Canarias, donde Mercadona ofrece un Queso Curado con Mojo Picón elaborado también con leche pasteurizada de oveja.

Mercadona, además, incorpora para estas fiestas en su surtido de jamones y quesos productos con la máxima calidad y a un precio imbatible, como la media pieza de Queso Viejo Intenso, la pieza entera de Queso Viejo y los Jamones y Paletas de Bellota, disponibles en todas las tiendas de la cadena (excepto Canarias) hasta agotar existencias.

Vuelve la sección ‘Listo para comer’ de Navidad

La sección Listo para Comer de Mercadona se prepara para sorprender una Navidad más a sus clientes, con una selección de platos que garantizarán el sabor más tradicional y casero en estas fechas tan señaladas donde se sientan a la mesa familiares y amigos.

Desde el 24 de noviembre y hasta días previos a Nochebuena y Nochevieja se podrán realizar los encargos en cualquier establecimiento de Mercadona que disponga de esta sección.

La compañía ofrecerá este año su ya tradicional surtido de canapés, compuesto por siete tipos de tartaletas (rellenas de langostino al ajillo, sobrasada con miel y piñones, crema de foie y manzana caramelizada con huevo hilado, crema de mejillón en escabeche, crema queso de cabra y cebolla caramelizada, queso stilton y crispy de mango, y crema de queso trufado y cecina) y dos variedades de rollitos de pan de molde (rellenos de surimi y langostino, y salmón ahumado con crema de queso blanco).

A ello se sumará, dentro de las opciones de platos fríos, la ensaladilla de marisco elaborada a base de bocas de mar, merluza, langostinos, mayonesa y huevo hilado.

Completan el surtido navideño los platos calientes, compuesto por el muslo de pollo relleno de carne picada de pollo, ciruelas, foie, chalotas, panceta y trufa, acompañado de puré de patata trufado; la carrillada guisada con patatas asadas y cebollitas confitadas; la paletilla de cordero lechal con patatas panaderas y cebollitas confitadas; y un cuarto de cochinillo asado también con patatas panaderas y cebollitas confitadas.