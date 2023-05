Sanz (PP) y Peláez (Vox) se meriendan a un Muñoz (PSOE) desnortado mientras la izquierda radical se diluye

Antonio Muñoz, alcalde de Sevilla y candidato del PSOE a la Alcaldía de Sevilla, se ha perdido en el debate electoral celebrado este viernes en TVE. Un debate, en el que Cristina Peláez, candidata de Vox, y José Luis Sanz, candidato del PP, han aportado datos y, sobre todo, seguridad ante una izquierda radical completamente desnortada y un candidato de Ciudadanos, Miguel Ángel Aumesquet, que ha centrado su debate en promesas de rebajas fiscales.

Especialmente llamativo ha sido el hecho de que Antonio Muñoz ha querido alejarse lo máximo posible de un Pedro Sánchez del que prácticamente ha renegado. «Me presento yo, no Pedro Sánchez», ha llegado a decir el alcalde socialista de Sevilla, que no ha sabido defenderse de la retahíla de realidades que los candidatos de PP y Vox le han ido lanzando. La suciedad de la capital hispalense, la falta de aparcamiento, la inseguridad y la falta de inversión e infraestructuras han dejado por los suelos a un Muñoz que, recuerden, fue impuesto a dedo por Juan Espadas cuando éste se presentó a las primarias para liderar el PSOE de Andalucía.

José Luis Sanz, candidato del PP, ha recordado a Muñoz que aunque «es cierto que el empleo ha subido en Sevilla», se trata de «un empleo precario y de poca calidad». «Nosotros pensamos que Sevilla tiene varios problemas, la suciedad, la inseguridad, y que es una ciudad que ha perdido muchísimo terreno respecto a las demás ciudades», ha esgrimido Sanz, que ha recordado también que «el PSOE ha hecho que Sevilla sea una ciudad que aburre a cualquiera que quiera invertir en la ciudad».

Cristina Peláez, candidata de Vox, también ha hecho especial hincapié en el tipo de turismo de la ciudad:»Los socialistas llevan ocho años fomentando el turismo, que efectivamente es el 16% del PIB de Sevilla. Es muy importante, no lo vamos a criminalizar como hace la izquierda. Pero usted lo que ha hecho ha sido un turismo desaforado sin ningún tipo de regulación. Un turismo que no permite el descanso ni vivir tranquilo en sus barrios».

«Usted ha dicho que ha simplificado la burocracia, ¿pero en qué mundo vive? La burocracia de este Ayuntamiento es inasumible. Tenemos un 19,6% de paro en Sevilla, no entiendo cómo usted lo pone como una cosa positiva. Usted esquilma a los autónomos», ha recordado también Peláez al socialista Muñoz.

En este mismo sentido, José Luis Sanz, ha esgrimido que «Sevilla ha dejado de ser una ciudad competitiva a nivel fiscal» y que «Sevilla no es competitiva porque la gestión del PSOE lo ha hecho así». «Sevilla ni siquiera cuida los motores económicos, como el puerto, Cartuja, etc. Si no cuida ni siquiera lo que tenemos, ¿cómo vamos a traer inversión?», se ha cuestionado Sanz, que ha enfatizado que «los barrios están hoy peor que en 1992», y ha achacado a un Muñoz que se reía ante esa realidad que «ustedes no han pisado un barrio en ocho años». «En los barrios donde siempre han votado siempre al PSOE dicen que tienen a un PSOE que no les representa», ha señalado Sanz.

Sobre la falta de seguridad en Sevilla, Peláez ha sido la más crítica, recordando, entre otras cosas, que «los delitos han subido en Sevilla un 28%, los delitos contra la libertad sexual han subido un 31% y las violaciones un 261%». En este sentido, la candidata de Vox ha criticado que están puestas en marcha «unas políticas de género que no sirven absolutamente para nada».

Más candidatos

Susana Hornillo, candidata de Podemos e IU en Sevilla, se ha preguntado dónde se queda la riqueza que traen a la capital hispalense los tres millones de turistas que llegan a Sevilla cada año. «Tenemos que crear yacimientos de empleo, tenemos que hacer que vengan empresas de alto valor añadido para que podamos liderar la lucha del cambio climático», ha señalado. Por su parte, Susana Hornillo, candidata de Podemos-IU, ha considerado que Sevilla debería «liderar la lucha contra el cambio climático».

Miguel Ángel Aumesquet, candidato de Ciudadanos, ha recordado que hacen falta muchos empleos y planes de empleo. «Es el empleo el que sacará adelante a los barrios más pobres. Yo, la ciudad que ve el señor Muñoz, no la veo. No se ha preparado la ciudad para que vengan empresas, no se ha puesto nuestra ciudad atractiva. No vienen por la falta de infraestructuras. Sevilla es la ciudad más maltratada de España. Se castiga a Sevilla históricamente. Hay que reclamar de verdad lo que se le debe a Sevilla», ha explicado.