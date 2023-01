Cristina Peláez (Vox Sevilla): «El primer paso para no solucionar un problema es negar que existe»

Cristina Peláez, candidata de Vox a la Alcaldía de Sevilla, ha acusado al PSOE de la capital hispalense, con el alcalde socialista Antonio Muñoz al frente, de «negar» los problemas que tiene la ciudad, lo que considera «el primer paso para no solucionarlos». En una entrevista concedida a OKDIARIO Andalucía, Peláez ha repasado algunas de las claves de su partido de cara a las elecciones municipales que se celebrarán el próximo mes de mayo.

«Afrontamos las elecciones con mucha ilusión, muchas ganas y mucha responsabilidad», asegura Peláez, quien recuerda que «llevamos ya mucho tiempo pateándonos todos los barrios, las calles, las asociaciones de vecinos, etc. para que nos trasladan todas sus reivindicaciones, y nos damos cuenta de que lo que le hace falta a Sevilla es una política que esté al lado de los ciudadanos, porque llevamos mucho tiempo sin tener alcaldes que realmente se preocupen de los ciudadanos, de los sevillanos.

«Tenemos muchísimas ganas y muchísima ilusión por intentar llegar a gobernar esta ciudad tan bonita que ha estado tan ninguneada por los dos grandes partidos que han estado gobernando no sólo el Ayuntamiento, sino también la Junta de Andalucía y el Gobierno de España», continúa la candidata de Vox en la capital hispalense.

Sevilla, en decadencia

«Sevilla es una ciudad decadente. Es alarmante el cambio. Esto es producto de ocho años sin hacer nada y en los que se niega la evidencia. Nosotros llevamos alertando de la subida de la criminalidad en Sevilla desde que llegamos al Ayuntamiento. Y nos dicen que no es verdad. Niegan la realidad. El primer paso para no solucionar un problema es negar que existe», afirma Cristina Peláez, que recuerda que «con los índices del propio Ministerio de Interior sabemos que ha habido una subida generalizada de todos los tipos delictivos del 32%».

Y lo que es más grave, argumenta, es «el aumento de los delitos sexuales contra las mujeres, con un 222% más de violaciones». «Son datos del Ministerio de Interior. Y esto, el delegado de gobernación, el señor Cabrera, lo ha negado. Si ellos tienen una venda en los ojos y están fuera de las necesidades de los sevillanos difícilmente van a poner las medidas para poder atajarlo. Ese es el principal problema que pasa con la seguridad en Sevilla. Tenemos un gobierno que no acepta los problemas que tienen», advierte.

«Si llego a ser alcaldesa de Sevilla voy a poner a la Policía Local para que ayude a la Policía Nacional a hacer labores de seguridad. Y aumentar la Policía Local, los medios técnicos y humanos, al máximo. Todo lo que se pueda», promete Cristina Peláez, que se pregunta cómo puede funcionar tan mal Lipasam, el servicio de limpieza municipal de Sevilla. «No es culpa de los trabajadores, es culpa de la gestión. Pero si tú colocas a tus amigos en una empresa municipal de limpieza de una ciudad como Sevilla, a gente que no es experta en limpieza… Pues claro, eso va a fallar», explica.

«Antonio Muñoz lleva un año que, en vez de gestionar, ha seguido la línea de Espadas. Quiere promocionarse, que todos los sevillanos le conozcan, pero no gestionar. Espadas hizo lo mismo», advierte la candidata de Vox.

Tijera en 26 millones

Una de las principales proclamas de Vox es el de «sacar la tijera» a la hora de recortar en «chiringuitos» y, en definitiva, de entes ideológico e innecesarios. «Hemos cifrado lo que podemos recortar en más de 26 millones de euros al año. Más de 100 millones de euros en una legislatura. Esto se va directamente a engrasar las políticas y las industrias de género, memorialistas, asociaciones variopintas, LGTBI… Donde no existe una justificación de actividad… En definitiva, se va a pagar nóminas de vividores de la izquierda y de la extrema izquierda que viven del cuento», asegura Cristina Peláez.

«Sevilla está abandonada, en una parálisis sistémica», denuncia la política sevillana, que considera que la ciudad no aguanta cuatro años más de gobierno socialista: «O echamos al PSOE o Sevilla va a ser irrecuperable. Como Sevilla va viendo cómo el dinero para sus infraestructuras se va a otras regiones, va a haber un punto en el que no haya retorno. Hay falta de movilidad, falta de aparcamiento… Y esto no va a ir a mejor, va a peor».