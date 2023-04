El candidato del PP en Sevilla, José Luis Sanz, se da un baño de masas en la Feria de Abril

El candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Sevilla y senador, José Luis Sanz, ha podido comprobar de primera mano el inmenso apoyo del que goza de cara a las elecciones autonómicas del próximo 28 de mayo; momento en el que, como ya declaró a OKDIARIO Andalucía, pretende desbancar al actual alcalde socialista de la capital hispalense, Antonio Muñoz. De este modo, en sus paseos por la Feria de Sevilla ha podido disfrutar del calor de unos sevillanos que parecen mostrarle un total apoyo que, eso sí, tendrá que trasladarse a las urnas dentro de exactamente un mes.

En otro orden de cosas, Sanz ha afirmado esta semana, tras la votación en la Cámara alta de la reforma de la Ley del ‘sólo sí es sí’, que «Antonio Muñoz ha sido un cobarde con la Ley, ya que ni se ha enfrentado a Sánchez ni ha pedido perdón a las víctimas».

En este sentido, Sanz ha señalado en una nota de prensa que «el alcalde socialista -candidato también a revalidar la Alcaldía hispalense- ha actuado exactamente igual que Pedro Sánchez con la Ley del ‘sólo sí es sí’: se ha posicionado a favor de la reforma ahora que ha visto el daño electoral que le hacía».

Así, Sanz ha manifestado que «ni han asumido responsabilidades ni han cesado a los culpables de esta tropelía. Y lo más grave de todo: Muñoz todavía no ha perdido perdón a las sevillanas víctimas de este gran desastre legislativo que ha reducido las condenas a más de 1.000 delincuentes sexuales y puesto en la calle a más de 100».

«Su silencio cómplice es muy grave. No se atreve a contradecir a Pedro Sánchez pero después va por la Feria escondiéndose de sus ministros para que no le hagan fotos y diciéndole a la gente que él no tiene nada que ver con el PSOE», ha destacado el candidato del PP a la Alcaldía en su comunicado de prensa.

Del mismo modo, José Luis Sanz ha añadido que «Muñoz actúa de manera cobarde con las víctimas del ‘sólo sí es si es sí’, con su jefe ante el que siempre calla y con su partido, del que va renunciando por las esquinas». Ha apostillado que «desde el PP, hemos actuado durante todos estos meses con la responsabilidad que le ha faltado al Gobierno».

Sanz ha concluido que «Muñoz es el gran colaborador de Pedro Sánchez, aunque vaya diciendo por ahí que él no tiene nada que ver. Lo más grave para Sevilla es que está anteponiendo los intereses de su partido a los de la ciudad. Está claro que Muñoz es el alcalde de Sánchez».