Sanz asume el mando de la Consejería andaluza de Sanidad tras la crisis del cribado de cáncer de mama

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha nombrado a Antonio Sanz como consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias tras la dimisión de Rocío Hernández la pasada semana como consejera de Salud y Consumo por la crisis del cribado de cáncer de mama.

Así lo ha anunciado este miércoles Moreno en X, donde ha informado de la reordenación en otras consejerías de algunas de la competencias que hasta ahora ostentaba Sanz.

Sanz era consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, pero el pasado miércoles, tras la dimisión de Hernández, asumió las competencias de la Consejería de Salud y Consumo.

Moreno ha decidido dejar en manos de Sanz las competencias de Sanidad: «La salud es una prioridad absoluta para mi Gobierno. Su experiencia de gestión, capacidad de trabajo y diálogo serán fundamentales para lo que resta de legislatura», ha sostenido el presidente de la Junta en sus redes sociales.

La portavoz de la Junta y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, asumirá también desde ahora las competencias en Diálogo Social y Simplificación Administrativa, antes en manos de Sanz.

Por su parte, el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, asume las de Digitalización, incorporando a su área la Agencia Digital de Andalucía (ADA).