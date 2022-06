La candidata de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta, Teresa Rodríguez, ha pedido este martes que los niños andaluces reciban educación sexual en las escuelas, polémica abierta tras el libro de texto mostrado por Macarena Olona en el debate electoral del lunes en Canal Sur, en el que se versaba sobre masturbación.

Al respecto, Teresa Rodríguez ha arrancado su argumentación en pro de «una educación afectivo-sexual de calidad» explicando la experiencia personal de una amiga suya, que no se masturbó hasta los 35 años: «A cuenta del debate de ayer, una amiga me ha contado algo brutal: ¿Sabes que me masturbé por primera vez con 35 años? Siempre me dijeron que no me tocara y luego fui a un colegio de monjas y pecado mortal. Total, que me planté en los 35. Mi vida sexual fue otra desde entonces».

La exlíder de Podemos en Andalucía ha explicado que ella comenzó «mucho antes». «De hecho, lo descubrí tan naturalmente que ni siquiera sabía que eso era masturbarse. Nadie me dijo nunca nada malo… ni bueno. Fui a un -colegio- público… Nadie me reprimió, pero nadie me habló sobre lo que pasaría poco después cuando entrara en juego lo afectivo», ha relatado en sus redes sociales.

«Mis primeras relaciones no fueron lo que esperaba», ha proseguido. «Llegué a cuestionar mi capacidad para sentir y para amar. Cuando no, tuve que enfrentarme a situaciones muy desagradables de las que quise huir, en las que me sentí acorralada y siempre, siempre, siempre, ¡culpable!», denuncia.

La candidata de Adelante Andalucía a los comicios autonómicos del próximo 19 de junio ha recriminado a Olona sus quejas y ha apostado por una educación sexual que permita a los niños, cada vez más prematuros en tomar contacto con la pornografía, voltear su concepto sobre el sexo e identificar posibles abusos. «La obsesión de la derecha por la represión sexual ha costado sufrimiento y malas conductas. Los niños empiezan a ver porno con nueve años según los estudios. O tenemos una educación afectivo-sexual de calidad, o que se informen en Youporn o que se repriman en el confesionario. Todo mal».

«La sexualidad es algo natural y saludable», ha recalcado Rodríguez. En ese contexto, ha pedido «tener herramientas para proteger los cuerpos y los afectos, para aprender a respetarse y a respetar, para identificar situaciones de abuso sexual y de dependencia emocional» a fin de «evitar mil formas de ser infelices». «Así que sí. Apostamos por educación afectivo-sexual obligatoria (como dice la Ley, por cierto), pero también especializada y desde sexto de primaria (como mínimo)», es decir, desde los 11-12 años. «Desde luego, es mucho más útil y necesario que meter caza y toros en los contenidos escolares», ha zanjado.