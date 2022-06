La izquierda andaluza desaprovecha el debate: Nieto defiende al Gobierno y Rodríguez ataca a Madrid

Las coaliciones andaluzas de izquierdas, Adelante Andalucía y Por Andalucía, han desperdiciado el segundo y último debate a seis entre los candidatos a la Presidencia de la Junta en las elecciones del próximo 19 de junio que este lunes ha organizado la Radio Televisión de Andalucía (RTVA).

La líder de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, portadora de la bandera del andalucismo, se ha enfrascado en atacar a las formaciones políticas establecidas en Madrid, mientras que la candidata de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha gastado gran parte de su tiempo en defender las políticas del Gobierno de Sánchez..

Rodríguez ha lamentado que «cuando nos miran desde las fuerzas políticas con sede en Madrid nos ven de juerga, contando chistes o sirviendo rebujitos durante 14 horas. No somos ningún chiste y exigimos respeto», ha recalcado. Asimismo, ha considerado un «tremendo error» que la campaña andaluza se vea «como pretemporada de las generales y ensayo de las batallitas entre partidos con sede en Madrid».

Nieto, por su parte, ha apuntado también a Madrid pero para halagar la gestión de Sánchez y de sus socios de Unidas Podemos. En alusiones al candidato popular, Juanma Moreno, ha criticado que Andalucía «ha recibido dinero que no ha invertido, y eso no tiene perdón». Nieto ha cargado contra la Junta, «que si no llega a ser por los ERTE y por las mallas de protección social que puso el Estado, en Andalucía habrían pasado cosas tan graves como las que pasaron hace una década cuando era su partido el que tomaba las decisiones». «Es usted un muy mal gobernante», le ha espetado al presidente andaluz.

Políticas sociales

Teresa Rodríguez, con americana verde, camiseta de Federico García Lorca y de brazos cruzados cuando no tenía turno de palabra, ha arrancado con un alegato a Canal Sur, agradeciendo a la cadena pública la invitación después de las maniobras sin éxito de Podemos e IU por expulsarla de los debates electorales. La líder de Adelante Andalucía ha lanzado un dardo también a Vox, deslizando que «alguien quiere acabar con Canal Sur». «Es verdad que es mejorable, pero no vamos a permitir que nos roben la dignidad, la identidad y la autoestima» de esta tierra, ha remarcado.

En el primero de los bloques, bajo el epígrafe ‘Políticas sociales: sanidad, educación e igualdad’, la candidata ha denunciado las «colas en Atención Primaria, las listas de espera en operaciones quirúrgicas, los hospitales y centros de salud sin médicos y la privatización de los servicios sanitarios». Asimismo, ha demando la puesta en marcha de la Ley de bioclimatización de los centros educativos de Andalucía.

La candidata de la coalición Por Andalucía (ya saben IU, Podemos y Más País, entre otros) ha iniciado el debate haciendo lo que a su juicio es la radiografía de esta legislatura: un «monumento a la nada» con un «gran destrozo social», «corrupción», «maltrato a los servicios públicos» y «nula gestión en materia de empleo».

En materia de educación, Teresa Rodríguez ha defendido la educación sexual a los niños en las escuelas después de que la candidata de Vox, Macarena Olona, mostrase un libro de texto en el que se hablaba de la masturbación. «Es la mejor manera de quererse a uno mismo, ya lo decía Woody Allen», subrayando así la importancia de esta información para que los niños puedan «reconocer y defender su identidad sexual en situaciones de acoso».

También ha hecho referencia al colectivo LGTBI, pidiendo a Juanma Moreno -dando por hecho su victoria el 19J- que «garantice que no va a haber un retroceso en sus derechos y que nadie en Andalucía va a volver a un armario».

Nieto ha pasado de nuevo al ataque acusando a la Junta de «maltrato a los servidores públicos y nula gestión en materia de empleo», además de denunciar que se está «privatizando la formación profesional», a lo que Moreno negaba con la cabeza. «Usted es educado, pero moderado no es. La moderación se mide en las consecuencia de las políticas y sus decisiones han causado mucho sufrimiento social y han hecho polvo los servicios públicos», ha reprochado al popular. «Se le está poniendo toda la cara de la señora Susana Díaz. Esa soberbia, ese negar la evidencia, ese vivir por o alto de la realidad. Ya sabe dónde está Susana Díaz y qué paso en esas elecciones», ha insistido.

Economía y empleo

Teresa Rodríguez ha advertido de que «el negacionismo con el cambio climático convierte a los gobiernos en aliados de los incendios» y ha exigido más «empleos verdes», políticas medioambientales y reindustralizacion sostenible. La ex de Podemos se ha dirigido a Olona como «Iberdrolona», en relación a los 700 euros en acciones que la de Vox tiene en la compañía. «Kichi se ha gastado en comer más que yo en Iberdrola», ha replicado.

De su lado, Nieto ha insistido en sus piropos a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. «El PP ha votado en contra de la reforma laboral, que ha traído la alegría a muchas casas. Todo lo que usted cuenta se debe a las reformas y al despliegue llevado a cabo por el Gobierno de España», ha incidido.